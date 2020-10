Tuomas Malinen syytti twitterissä Olli Rehniä toimittajien painostuksesta – pyysi myöhemmin anteeksi

Twitter / Kuva: Jaana Kankaanpää

Tuomas Malinen syytti Olli Rehniä ja Suomen Pankkia toimittajien painostuksesta.

Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen syytti viestipalvelu Twitterissä Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä siitä, että tämä olisi vaatinut Ylen MOT-ohjelmassa joitain osia hänen haastattelustaan poistettavaksi. Malinen vaati Rehnin välitöntä eroa ja otsikoi twiittinsä: Can you f*cking believe this sh*t?!

Rehn kimmastui viestistä. "Väitteesi on täyttä roskaa ja täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit."

Rehn vaati Malista ja Yleä korjaamaan asian heti.

"Minun puolestani sinulla on vapaus puhua ihan mitä tahansa, niin monella f-sanalla kuin haluat. Odotan myös, ettei minun sanojani vääristellä."

Malinen pyysi väärinkäsitystään anteeksi.

Lue myös:

Pankkikriisi voisi lamauttaa ruuan maailmankaupan – "Talouteen on tulossa täydellinen myrsky, mitään instituutioita ei voi pitää varmoina"

Olli Rehn on nyt huolissaan liiasta säästämisestä: "Piikinomaisesti kasvanut säästämisaste ehkäisee sellaistakin kulutusta, joka olisi hyvin perusteltua kotimaisen kysynnän kannalta"