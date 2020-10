Ekonomisti iloitsee paluusta 1960-luvulle – uusiutuvat energialähteet kiilasivat kulutuslukemissa fossiilisten ohi

Pekka Fali

Tuulivoiman osuus energian kokonaiskulutuksesta on kasvanut.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kertoo twiitissään uutisia Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden osuus on vuoden toisella neljänneksellä ohittanut fossiiliset energialähteet.

"Pitää mennä kauas 1960-luvun alkuun, kun tilanne oli viimeksi vastaavanlainen."

Twiitissään Pakarisella on taulukko, josta näkyy selvästi miten fossiilisten energialähteiden alamäki ja uusiutuvien ylämäki kohtaavat.

Fossiilisista energialähteistä ykköspaikkaa pitää hallussaan öljy, jonka osuus energian kokonaiskulutuksesta on 21 prosenttia. Pudotusta vuoden takaiseen on 13 prosenttia. Hiilen osuus on nyt 6 prosenttia, vuosi sitten 26 prosenttia enemmän.

Vesi- ja tuulivoima ovat kumpikin kasvattaneet osuuttaan 24 prosenttia.

Turpeen osuus on 4 prosenttia, 22 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Puupolttoaineet pitävät energian kokonaiskulutuksesta hallussaan 27 prosenttia, 14 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna