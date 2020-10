Alkon myynti kasvanut rajusti koronakriisin aikana

Alkoholin kokonaiskulutus on kuitenkin laskenut.

Alkon mukaan korona-aikana kysyntä on kohdistunut erityisesti viineihin. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Alkon myynti on kasvanut tammi-syyskuussa 12,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Alkoholin kokonaiskulutus on kuitenkin laskenut, koska ravintolat ovat olleet osan aikaa kiinni ja matkustajatuonti on vähentynyt rajoitusten vuoksi.

Alko kertoo, että syyskuussa myynti kasvoi peräti 15,5 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Yhtiön mukaan korona-aikana kysyntä on kohdistunut erityisesti viineihin.