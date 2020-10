Tyhjien asuntojen määrä on kasvanut koko 2000-luvun – katso kartalta oman kuntasi tilanne

Tyhjien asuntojen määrä on kasvanut jatkuvasti 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus Tieto & Trendit -julkaisussaan.

Suurin osa tyhjistä asunnoista on kerrostaloissa, yli 160 000 kappaletta. Tyhjiä pientaloja on yli 100 000. Niiden määrä on kasvanut viime vuosina maltillisesti ja tyhjiä pientaloja on vähemmän kuin huippuvuonna 2003. Rivitaloissa tyhjiä asuntoja on reilut 40 000.

Tilastokeskuksen ryhmäpäällikön Paula Paavilaisen mukaan yksi syy tyhjien asuntojen lisääntymiseen on kerrostalorakentamisen lisääntyminen. Voimakkaimmin tyhjät asunnot ovat yleistyneet 1970-luvulla ja 2010-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa. Uusimmissa asunnoissa tyhjien asuntojen osuutta selittävät osaltaan vasta valmistuneet, myymättömät asunnot.

Tyhjien asuntojen osuus vaikuttaa suurimmalta pienissä, syrjäisissä kunnissa, jotka ovat kärsineet voimakkaimmin muuttotappiosta.

Joissakin kunnissa suurta tyhjien asuntojen osuutta selittänee kakkosasuntojen yleisyys. Paavilainen mainitsee esimerkkinä Hangon, joka on suosittu kesänviettopaikka.

Helsingissäkin asuntoja on tyhjillään yli 30 000 eli 8 prosenttia asuntokannasta. Pääkaupungissa tyhjien kasvanutta osuutta voi selittää majoitustoiminnan yleistyminen yksityisasunnoissa.

Kalleimmalla alueella Helsingin kantakaupungissa vailla vakituista asukasta on 14 prosenttia asunnoista.

Hyvin toimivilla asuntomarkkinoilla sopivana tyhjien asuntojen osuutena pidetään noin viittä prosenttia. Lähelle tätä yltävät vain Rusko ja Kempele. 6–7 prosenttiin asettuvat monet kasvavien kaupunkien kehyskunnat.

Tyhjiksi luokitellaan asunnot, joissa ei vuoden viimeisenä päivänä ole vakituista eikä tilapäisen muuttoilmoituksen tehnyttä asukasta.

Osa tyhjiksi tilastoiduista asunnoista on käytössä esimerkiksi kakkosasuntona.

Lue myös:

Tieto & Trendit: Tyhjillään olevien asuntojen määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla – mistä tässä on kyse?