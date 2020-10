Valtio aikoo pääomittaa lentokenttäyhtiö Finaviaa 350 miljoonalla eurolla – yhtiö itse tähtää 200 miljoonan säästöihin

LEHTIKUVA / Timo Jaakonaho

Finavian pääomittaminen on tarkoitus tehdä ensi vuoden talousarvion yhteydessä.

Valtio valmistelee lentokenttäyhtiö Finavian pääomittamista 350 miljoonalla eurolla.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että hallitus hakee eduskunnalta valtuutta pääomittamisen tekemiseksi. Pääomitus on tarkoitus tehdä ensi vuoden talousarvion yhteydessä.

Pääomituksella valtio vastaisi koronakriisiin Finavian tulevaisuuden turvaamiseksi. Finavian lentokenttien kautta on koronapandemian puhkeamisen jälkeen kulkenut noin 90 prosenttia vähemmän matkustajia kuin vuotta aiemmin.

Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki sanoo STT:lle, ettei yhtiön toiminta ole tällä hetkellä uhattuna, mutta se tarvitsee apua. Hän luonnehtii koronakriisiä ennennäkemättömäksi ilmailun historiassa.

"Jotta pääsemme tämän kriisin yli, tarvitsemme ulkopuolista pääomaa ja meidän pitää onnistua säästötoimenpiteissä", Mäki sanoo.

Erityisesti rahoitusta tarvitsee kaksi isoa strategista kehitysohjelmaa: Helsinki-Vantaan laajennushanke sekä Lapin lentoasemien kehittäminen. Ne ovat Mäen mukaan loppusuoralla.

Valtion omistajaohjausosaston päällikkö Kimmo Viertola valtioneuvoston kansliasta (VNK) pitää valtion kannalta tärkeänä, että Finavia vie kehitysohjelmansa loppuun.

"Näemme, että koronakriisin jälkeen matkustus elpyy takaisin, jolloin pääomitusta tarvitaan tukemaan kehitysohjelman loppuun saattamista ja operatiivista toimintaa pandemian synkimmillä hetkillä", Viertola sanoo.

Kehityshankkeiden ohella Finavia tarvitsee tukea jokavuotiseen toimintaan.

"Kaikkiin lentoasemiin vaaditaan ajoittain ylläpitoinvestointeja. Kun kiitotiet, terminaalit ja järjestelmät tulevat elinkaarensa päähän, niitä pitää uusia. Näitä investointeja teemme kaiken aikaa", Mäki sanoo.

Finavian liikevaihto vuonna 2019 oli noin 390 miljoonaa euroa, ja se työllisti vuoden lopussa lähes 2 800 työntekijää. Sen hallinnoimien kenttien kautta kulki 26 miljoonaa matkustajaa. Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä 21:tä kenttää.

Erityisiä ehtoja pääomittamiselle valtio ei ole Viertolan mukaan asettamassa.

Finavia on käynnistänyt maaliskuussa säästöohjelman, jonka puitteissa se tähtää yhteensä 200 miljoonan euron säästöihin. Se sisältää isoja kululeikkauksia operatiivisesta toiminnasta sekä koko henkilöstöä koskevia pitkäkestoisia lomautuksia.

Säästötavoite on Mäen mukaan voimassa vuoden 2023 loppuun, jolloin yhtiö on ennustanut lentoliikenteen palautuvan koronakriisiä edeltävälle tasolle. Ohjelman osana yhtiö on turvautunut pitkäaikaisiin, koko henkilöstöä koskeviin lomautuksiin.

"Säästöjen osalta ei ole tehty päätöksiä työpaikkojen vähentämisestä. Ainakin toistaiseksi lomautuksilla on menty. Tällä hetkellä konsernista noin puolet on töissä päivittäin", Mäki sanoo.

"Valtio pitkäjänteisenä omistajana haluaa kehittää Finavian kilpailukykyä ja siten varmistaa, että koko Suomessa on tulevaisuudessakin edellytykset hyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin lentoyhteyksiin", eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.

Koronakriisin aikana valtio on aiemmin osallistunut lentoyhtiö Finnairin pääomittamiseen. Hallitus haki eduskunnalta enintään 700 miljoonan euron suuruisen valtuuden osallistua Finnairin pääomitusjärjestelyihin. Valtion osuus toteutusta osakeannista oli VNK:n mukaan 286 miljoonaa.

Viertola sanoo, että pandemian vaikutukset korostuvat ennen kaikkea henkilöliikenteessä. Kolmannen valtionyhtiö VR:n osalta pääomitusta ei Viertolan mukaan ole kuitenkaan näköpiirissä.

"VR:n osalta tilanne on siltä osin erilainen, että se nojautuu kotimaan matkustamiseen. Vaikka myös kotimaan matkustaminen on romahtanut, se on yhä tyydyttävällä tasolla. Yhtiö on keväällä tehnyt sopeuttamistoimia liikennemääriin, ja lisäksi yhtiöllä on hyvin vahva tase."