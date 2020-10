Finnairin Manner: Suomellekin eurooppalainen standardi, matkustusrajoitukset ovat nyt liian tiukkoja – lentoyhtiön tulos syöksyi rankasti miinukselle

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos putosi heinä-syyskuussa 167 miljoonaa euroa tappiolle. Lehtikuva / Roni Rekomaa

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner vaatii Suomen valtiolta toimenpiteitä liian tiukkojen matkustajarajoitusten suhteen.

"Olennaista on, että Suomi siirtyy eurooppalaiselle tasolle matkustajarajoituksissa", Manner tähdensi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa Finnairin lennoilla vain 0,9 prosenttia matkustajista on kantanut koronavirusta, eivätkä he ole olleet tartuntavaiheessa. Lennoilla on tiukat turvallisuusvaatimukset.

Koronakriisin vuoksi Finnairin vertailukelpoinen liiketulos syöksyi heinä-syyskuussa 167 miljoonaa euroa tappiolle. Vastaavana aikana vuosi sitten yhtiö teki 101 miljoonaa euroa voittoa. Liikevaihto supistui lähes 89 prosenttia 97 miljoonaan euroon. Matkustajamäärä laski 89 prosenttia.

Finnair odottaa, että vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan loka-joulukuussa samaa suuruusluokkaa kuin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

"Ulkoiset olosuhteet, joihin emme voi vaikuttaa, olivat erittäin vaikeat", Manner kertoo.

Hänen mukaansa yhtiön tulos oli odotettu. Myönteistä kuitenkin on, että Finnairin kassa on vahva. Kassassa oli syyskuun lopussa 725 miljoonaa euroa, kun heinäkuun alussa lukema oli 851 miljoonaa euroa. Finnair vahvisti kassaansa kesäkuussa järjestämällä osakeannin, jolla se keräsi markkinoilta kaikkiaan noin 500 miljoonaa euroa.

"Tase antaa hyvän pohjan rakentaa tulevaisuutta", Manner ennakoi.

Hän kertoo, että tarvittaessa Finnair voi myös myydä yksittäisiä koneita. Nyt osa laivastosta on parkkeerattu Prahaan, jossa koneet ovat vähemmän alttiita korroosiolle kuin Suomessa.

Finnair operoi rajallista verkostoa koko vuosineljänneksen ajan. Rajoitukset jatkuvat talvikauden ajan, ja lisää rajoituksia on tulossa keväällä kesäkauden alkaessa. Yhtiö luopuu muun muassa useista kohteista Suomessa.

"Olemme edistyneet pysyviä kustannussäästöjä koskevan ohjelmamme toteuttamisessa hyvin ja identifioineet uusia säästömahdollisuuksia", Manner kertoo.

Hänen mukaansa Finnair nostaa nyt pysyvien vuosittaisten kustannussäästöjen tavoitetta 140 miljoonaan euroon vuoden 2022 alusta alkaen verrattuna vuoteen 2019. Aiempi säästötavoite oli 100 miljoonaa euroa.

Jo aiemmin yhtiö on kertonut vähentävänsä maailmanlaajuisesti 700 työpaikkaa, joista 600 on Suomessa.

Finnairin mukaan myös yhtiön eläkesäätiön ehtoihin on hyväksytty eläkkeiden indeksikorotuksen poistoon liittyviä sääntömuutoksia, joilla on 85 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus tämän vuoden viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen.

Säästöjä haetaan kaikista kulueristä. Niitä ovat muun muassa kiinteistökulut, lentokoneiden vuokrauskulut, palkitsemisrakenteet, myynti- ja jakelukulut, it-kustannukset sekä hallintokulut.

Myös tuloja haetaan uusista kohteista. Finnairin omistama Aurinkomatkat on aloittanut lennot Lappiin, ja ne saattavat jatkua Mannerin mukaan koronakriisin jälkeenkin. Finnairin keittiö on aloittanut ruokatoimitukset Tammiston K-citymarkettiin Vantaalla.

Yhtiön tämän hetken suunnitelmat perustuvat edelleen arvioon, jonka mukaan lentoliikenne toipuu vuoden 2019 tasolle 2–3 vuodessa. Markkinat toipunevat kuitenkin nykynäkymän mukaan jälkipainotteisesti.

"Olemme maksaneet asiakkaillemme covid-19-tilanteen takia perutuista lennoista lippupalautuksia helmi-syyskuussa yli 400 miljoonaa euroa. Palautushakemussuma on nyt purettu ja hakemusten käsittelyaika on palannut lähes normaaliksi. Jäljellä olevien palautusten arvioidaan olevan 40 miljoonaa euroa", Manner kertoo.