Varman Risto Murto: "Merkittävälle osalle yrityksistä tästä talvesta tulee kylmä taloudellisesti"

Carolina Husu

Varman toimitusjohtaja Risto Murto ennustaa, että vuoden viimeinen neljännes lokakuusta joulukuuhun tulee olemaan yrityksille pettymys. Euroopassa taloutta ja liikkumista rajoittavat toimet ovat olleet suuria, ja ne vaikuttavat Suomenkin talousympäristöön.

Työeläkeyhtiö Varma näyttää selvineen asiakkaineen toistaiseksi suhteellisen pienin kolhuin koronakriisistä huolimatta. Tulosjulkistajan sijoitusten markkina-arvo oli tammi–syyskuussa pudonnut "vain" 2,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ja sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 46,8 miljardia euroa.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi koronapandemiasta aiheutunutta globaalia kriisiä hyvin poikkeukselliseksi:

"Meillä ei ole kokemusta aiemmasta, jossa vientiyritykset pärjäisivät lyhyellä aikavälillä hyvin, mutta palveluyritykset kuten matkailu ja ravintolapalvelut heikosti."

Kaupan tapaiset fyysiset palvelut ovat pärjänneet poikkeuksellisissa oloissa.

Varma tarjosi työ- ja yrityseläkeasiakkailleen maksujoustoa koronapandemian aiheuttaneen kysyntähäiriöiden ja siitä aiheutuneiden kustannusten vuoksi.

Asiakkaiden oli mahdollista siirtää maalis-kesäkuussa erääntyneiden TyEL-ja YEL-vakuutusmaksujen maksamista 1–3 kuukaudella eteenpäin koronaviruspandemian vuoksi. Lykätyistä YEL-maksuista 93 prosenttia ja lykätyistä TyEL-maksuista 79 prosenttia oli maksettu syyskuun loppuun mennessä.

Pieni joukko lisäaikaa maksuihin ottaneista yrityksistä ja yrittäjistä ei ole pystynyt maksamaan laskuja lisäajasta huolimatta.

"Toivottavasti nämä yritykset käyttävät itse keinoja selvitäkseen ongelmista".

"Merkittävälle osalle yrityksistä tästä talvesta tulee kylmä taloudellisesti", Murto arvioi.

Korona ei toistaiseksi ole merkittävästi aiheuttanut konkursseja tai yritysten lopettamisia Varman asiakaskunnassa.

Varma vapautti kiinteistöjensä kahvila- ja ravintolavuokralaiset vuokranmaksulta kahden kuukauden ajaksi touko–kesäkuussa koronasta johtuen. Muiden toimitilavuokralaisten kanssa neuvoteltiin tapauskohtaisesti vuokrien maksuaikajärjestelyistä.

Yritysten tilanne parani kesäkuun jälkeen, mutta talvesta odotetaan vaikeampaa. Yrittäjät tekivät heinä-syyskuussa muutoksia YEL-vakuutuksen työtuloihin vähemmän kuin keväällä.

Kriisi on pitkittynyt erityisesti matkailu- ja ravintola-aloilla. Korona aiheuttaa vakavan riskin kotimaiselle palvelusektorille.

Tällä hetkellä on voimassa väliaikainen laki, joka estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin korona-ajan saatavista. Valtiovarainministeriö on näillä näkymin jatkamassa lakia tammikuun loppuun.

Väliaikaisten säännösten poistuttua on näköpiirissä valitettavasti konkurssien suma erityisesti TyEL-vakuutetuissa yrityksissä ensi talvesta alkaen.

Suomen eläkejärjestelmä on kestänyt sijoitusten tuotolla mitaten hyvin koronan tuoman kriisin taloudelle. Työeläkeyhtiön näkökulmasta ykköstavoite kansantaloudessa on kasvu ja työllisyys. Työeläkeyhtiöt maksavat nettomääräisesti enemmän eläkkeitä kuin saavat eläkemaksuja. Siksi sijoitusten reaalinen tuotto on merkittävää koko eläkejärjestelmälle. Tavoite pitkällä aikavälillä on 3,5 prosentin reaalinen tuottotaso sijoituksille.

Sijoitustuottojen isomman laskun välttäminen toi Varman Murron sanoin "eläkejärjestelmälle aikaa reagoida".

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa.