Peruna kohtaa avokadon Tyrnävän rohkeasti kansainvälistyvässä vientiyrityksessä – Hollannin tytäryritys aloitti juuri, seuraavat perustetaan Lähi-itään ja Aasiaan

Toimitusjohtaja Antti Kuusisto kertoo yhden syyn, miksi Luonnosta Finland kasvoi hurjasti vuonna 2019: ”Olimme rakentaneet Euroopan laajuisen asiakas- ja välittäjäverkoston, jonka pystyimme hyödyntämään maksimaalisesti satokaudella 2019."

Luonnosta Finland on perunaa Suomesta ja luomutuotettuja avokadoja Tansaniasta. Se on neljän työntekijän ja 21 omistajan osakeyhtiö Tyrnävältä, joka syyskuussa perusti tytäryrityksen Hollantiin ja jolla jo pitempään on ollut sisaryritys Tansaniassa.

Vuonna 2021 tai 2022 on aika perustaa tytäryritys Lähi-itään: Dubai on vahva ehdokas.

Aasiaan asettuminen on strategiassa ajoitettu vuosille 2024–2025. ”Todennäköisesti Singapore tai Hongkong”, yhtiön toimitusjohtaja Antti Kuusisto kertoo.

Luonnosta Finland on perustettu vuonna 1986. Yhtiön toimiala oli ja on juuresten, vihannesten, marjojen ja hedelmien tukkukauppa.

Vuonna 2019 yritys kasvoi hurjasti: liikevaihtoa kertyi 8 448 000 euroa. Kasvuprosentti oli 119,2 prosenttia, sillä vuoden 2018 liikevaihto oli alle neljä miljoonaa: 3 854 000 euroa. Maaseudun Tulevaisuuden julkaisemalla kasvuyhtiöiden listalla yritys on sijalla 36.

"Kasvuun on monta syytä. Toimimme raaka-ainekaupassa, ja vuonna 2019 Eurooppa kärsi kuivuudesta. Satotaso jäi huonoksi. Suomessa perunaa tuli kuitenkin hyvin. Niinpä meillä riitti treidattavaa."

Vienti veti, koska yritys oli ahkeroinut aiemmin.

Kuusisto kertoo lisää syitä, jotka selittävät rivakkaa kasvua.

”Laajensimme tuoteportfoliotamme. Aiemmin olimme tehneet kauppaa lähinnä perunalla ja juureksilla. Vuonna 2019 sisaryhtiömme toiminta Tansaniassa kasvoi yli sata prosenttia.”

Tanzanice Agrofoodsin erikoisalaa ovat luomutuotetut avokadot. ”Markkinat ovat maapallon laajuiset.”

Luonnosta Finland ja sen pääomistaja Perunamestarit Oy:n kanssa oivalsivat Tansanian mahdollisuudet vuosina 2012–2015.

”Olimme mukana ulkoministeriön ruokaprojektissa Tansaniassa. Siellä on hienoa tuotantoa, mutta vientiyrityksiä ei juuri lainkaan. Aloimme kehittää avokadojen tuotantoa ja vientiä omalla rahoituksella ja omalla riskillä.”

”Korona iskee lujaa ruoka-alaan”, Kuusisto sanoo.

Luonnosta Finlandin liikevaihtoon koronamenetykset kaivavat jopa kahden miljoonan euron loven.

Food service -puoli – "tämä hotellien, ravintoloiden ja cateringin kokonaisuus" – pysähtyi keväällä kokonaan.

”Tällainen stoppi vaikuttaa lujasti yritykseen, joka elää elintarvikkeiden treidaamisesta Euroopassa.”

Kuusisto kertoo esimerkin viennin pysähtymisestä.

”Pohjoismaissa meillä oli ennen koronaa paljon hotelli- ja ravintolapuolen tukkuasiakkaita, joille toimitimme viikoittain suomalaisia tuotteita. Näistä asiakkaista 60 prosenttia on sellaisia, jotka eivät koronan alun jälkeen ole ostaneet meiltä tänä vuonna vielä mitään.”

Luonnosta Finland vie Ruotsiin ja Norjaan suomalaista perunaa, joka kauppakunnostetaan paikallisesti. Lopputuotteissa kerrotaan suomalaisen tuottajan nimi, perunoiden tuotantopaikka sekä muut tarvittavat tiedot.

”Viemme perunaa pohjoismaisiin naapurimaihin nimenomaan suomalaisena tuotteena. Kauppa käy. Tätä ei ehkä ole havaittu kovin laajasti Suomessa.”

Luonnosta Finlandin strategia määrittelee yrityksen sekä paikalliseksi että kansainväliseksi.

”Toimimme paikallisesti siellä, missä asiakkaamme ovat. Kokonaistoimintamme on globaalia”, Kuusisto sanoo.

"Teemme esimerkiksi Dubaihin luomuavokadokauppaa, Gambiaan viemme perunaa."

Kontakteja kautta maapallon Luonnosta Finland etsii esimerkiksi Berliinin vuotuisilla Fruit Logistica -messuilla, jonne yritys on pystyttänyt osastonsa kahtena vuonna. Paikalla ovat eurooppalaiset vähittäiskaupan ostajat ja tukkukaupan ostajat maailmanlaajuisesti.

”Yrityksiä on ympäri maailman, suurimpina Dolen ja Chiquitan kaltaiset globaalit toimijat. Harmikseni on todettava, että toistaiseksi olemme olleet näillä messuilla ainoa suomalainen elintarvikealan yritys.”

Harmi se on sikäli, että kyse on maailman suurimmista hedelmä- ja vihannesbisneksen sekä niihin liittyvän logistiikan messuista. Kävijöitä on joka kerta yli satatuhatta, Kuusisto kertoo.

”Jotakin tapahtuman merkityksestä kertoo, että Saksan liittokansleri Angela Merkel vierailee messuilla lähes joka vuosi.”

Muilla mailla on maaosasto ja paviljongit. Meikäläiset elintarvikeyritykset loistavat poissaolollaan, Kuusisto päivittelee. Suomalaisia pakkausmateriaalien ja -teknologian osaajia messuilla toki on.

Luonnosta Finlandin Hollannin-tytäryhtiö aloitti toimintansa syyskuussa.

”Haemme rohkeasti kasvua Euroopasta. Hollanti on hyvä paikka avata vientiväyliä suomalaisille juureksille ja vihanneksille. Pystymme lähestymään kuluttajia, tukkuja ja muita asiakkaita.”

Päivittäinen kauppa hoituu Teams-palavereilla ja muulla nykyteknologialla. Läsnäoloa ei silloin tarvita. Kaikkea ei kuitenkaan etänä hoideta.

”Tapaamiset ja kasvokkain käydyt keskustelut ovat tärkeä osa bisnestä, kun hankitaan uusia asiakkaita tai kun neuvotellaan sopimuksista.”

Tanzanice Agrofoodsin erikoisalaa ovat luomutuotetut avokadot.

Luonnosta Finlandin luokitus Alma Talentin yritysanalyysissä on B+ eli hyvä.

Nettotulos lähes nelinkertaistui edellisestä vuodesta, nettotulosta kertyi 596 000 euroa.

"Pitkän aikavälin tarkastelussa Luonnosta Finland Oy:n tuloskunto on ollut erinomainen", analyysissä todetaan.

Berliinin Fruit Logistica -messuille Luonnosta Finland on pystyttänyt osastonsa jo kahtena vuotena.

