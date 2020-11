Kaslinkin myyneet Kukkoset panivat rahan kiertämään – jatkavat sijoittajina uusissa elintarvikeyhtiöissä

"Sijoitukset mahdollistavat Kaslinkissa tehdyn työn jatkamisen. Nyt on useita eri yrityksiä, joita voin auttaa kansainvälistymisessä ja brändäyksessä", Juha-Petteri Kukkonen kertoo.

Jaana Kankaanpää

Juha-Petteri Kukkonen (vas), Tuomas Kukkonen ja Matti Kukkonen muodostavit elintarvikeyhtiö Kaslinkin johdon ennen yrityksen myyntiä Fazerille. Isä-Raino oli yhtiön perustaja.

Kouvolalaisen meijerin ja kaurajuomavalmistaja Kaslinkin Fazerille viime vuonna myyneet Kukkosen veljekset Juha-Petteri, Tuomas, Matti ja yhtiön perustanut isä Raino Kukkonen ovat panneet rahan kiertämään. Miljoonatulot yrityskaupassa ansainneiden Kukkosten uudetkin sijoitukset ovat kotimaisiin ruoka- ja juoma-alan kasvuyrityksiin.

Vuonna 2001 perustetun Kaslinkin liikevaihto oli edellisvuonna 65 miljoonaa euroa ja yritys työllisti yrityskauppaa tehtäessä 170 henkilöä. Yrityskaupan hintaa ei kerrottu.

Kaslinkissa markkinoinnista ja viestinnästä vastannut Juha-Petteri Kukkonen on Fazer-kaupan jälkeen sijoittanut yhtiönsä Kvki Capitalin kautta kymmenkuntaan kotimaiseen ruoka- ja juoma-alan kasvuyritykseen.

Juha-Petteri Kukkonen tienasi pääomatuloja viime vuonna runsaat kahdeksan miljoonaa euroa. MT:n haastattelussa Juha-Petteri Kukkonen kertoo sijoittaneensa yhtiönsä kautta tähän mennessä 12 yhtiöön:

"Olen aktiivisessa roolissa kaikissa näissä yhtiöissä. Sijoitukset mahdollistavat Kaslinkissa tehdyn työn jatkamisen. Nyt on useita eri yrityksiä, joita voin auttaa kansainvälistymisessä ja brändäyksessä", Kukkonen kertoo.

Sijoitukset ovat kaikki vähemmistösijoituksia, ja Kukkonen luonnehtii itseään pitkäjänteiseksi sijoittajaksi, hallitusammattilaiseksi ja enkelisijoittajaksi.

Sijoituksista esimerkiksi Bär Bar on kansainväliseksi ketjuksi pyrkivä välipalabaari. Bär Bar keräsi viime syksyn rahoituskierroksellaan yhteensä 120 000 euroa kasvunsa vauhdittamiseksi. Salaattiravintolaketju Pupu on perustettu vuonna 2017, ja sen omistusyhtiiöön Saladwerk Oy:öön Kukkonen meni osakkaaksi viime syksyn rahoituskierropksella. Juha-Petteri Kukkonen kuuluu yhtiön hallitukseen. Pupu-salaattiravintolaketjulla on Helsingissä toiminut kahdeksan ravintolaa.

Viimeisin Kukkosen sijoituksista on kotimaiseen Ysub-juomayhtiöön. Kannabispohjaiset cpd juomat ovat Kukkosen mukaan USA:ssa jo iso bisnes ja kasvanut Euroopassakin. Hän arvioi, että cpd-tuotteet vapautuvat elintarvikekäyttöäön Suomessakin.

Kombucha-markkinaan sarjayrittäjä Kukkonen lähti mukaan perustamalla uuden kombucha-brändin nimeltä Arctic Kombucha. Sen verkkokauppa avattiin keväällä.

Kaslinkin toimitusjohtajana aiemmin työskennellyt Tuomas Kukkonen on mukana Arctic Blue Ginistä tunnetussa Arctic Brand Groupissa, jonka hallitukseen hänet nimitettiin marraskuun alussa. Juho-Petterillä on sijoitusportfoliossaan osuus Tenu Gin -yhtiöstä.

Tuomas Kukkonen tienasi viime vuoden yrityskaupasta noin 11,2 miljoonaa euroa pääomatuloina.

Kouvolan Sanomat uutisoi syyskuussa perhepiirissä tehdystä yrityskaupasta, jossa Tuomas Kukkonen on ostanut isänsä Raino Kukkosen omistamat Kouvolan Herkku Oy:n osakkeet.

Kouvolan Herkku toimii elintarvikkeiden sopimusvalmistajana vähittäiskaupalle ja teollisuudelle. Yhtiö on erikoistunut erilaisten ruuanlaittotuotteiden ja juomien valmistamiseen. Kastikkeiden tuotanto jatkuu Kouvolan vanhalla meijerillä. Myös Tuomas toimii osakkaana useammassa yhtiössä.

Nuorimmalla veljellä, Matti Kukkosella, on Juha-Petteri Kukkosen mukaan oma juomayhtiönsä. Matti Kukkosen pääomatulot viime vuodelta olivat noin 9,8 miljoonaa euroa.

"Veroja... tulihan niitäkin maksettua merkittävästi viime vuonna", Juha-Petteri Kukkonen totesi.