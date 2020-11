Sinkkujen päivä ei ole saanut aikaan mustan perjantain kaltaista ostosvillitystä – merkitys on kuitenkin nousussa

Esimerkiksi verkkokauppajätti Alibaba aloitti tänä vuonna Singles’ Dayn alennukset poikkeuksellisesti jo marraskuun alussa. Lehtikuva/AFP

Tänään vietettävä Singles' Day eli sinkkujen päivä ei ole ainakaan vielä saanut aikaan lähellekään samanlaista ostosvillitystä kuin marraskuun lopun Black Friday eli musta perjantai.

Sinkkujen päivän merkitys kaupantekopäivänä on kuitenkin nousussa, kertoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

"Suomalaiset ovat hintatietoista kansaa, eli tarjoukset kiinnostavat", Kiviniemi arvioi.

Sinkkujen päivänä ja mustana perjantaina kaupat villitsevät kansaa muhkeilla tarjouksilla. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan viime vuonna hinnat olivat kuitenkin sinkkujen päivänä vain hieman alle marraskuun alun tason. Sen sijaan mustana perjantaina hinnat olivat yli neljä prosenttia alemmat.

Sama näkyi kaupankäyntimäärissä. Mustana perjantaina määrät kasvoivat normaalista moninkertaisesti verrattuna sinkkujen päivään.

Kiviniemen mukaan mustan perjantain ja sinkkujen päivän alennusjuhlat syövät kauppojen joulumyyntiä.

"Joulukauppa on edelleen ylivoimainen ykkönen, mutta marraskuun merkitys on erikoiskaupassa jonkin verran kasvanut viime vuosina. Black Fridayn merkitys näkyy erityisesti", Kiviniemi sanoo.

Hänen mukaansa mustana perjantaina on vahvaa erityisesti verkossa ostaminen, ja kodintekniikassa joulumyynti on alkanut valua marraskuulle.

Muoti- ja urheilukaupan etujärjestön toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää kertoo, että syksy on niin täynnä erilaisia kampanjoita, ettei Singles' Day erotu paljoa normaalista. Sinkkujen päivä ei ole samanlainen myyntipäivä kuin musta perjantai.

"Black Fridayna on isommat kampanjat, ja ne ovat levinneet laajemmalle kaikkiin käyttötavarakaupan tuotteisiin", Kankaanpää sanoo.

Hänen mukaansa musta perjantai ei enää ole yksi päivä, vaan kestää jopa viikon ja ulottuu joulukuun puolelle. Joulukauppa on muoti- ja urheilukaupassa edelleen vuoden tärkein myyntisesonki, jota marraskuun hintarallit syövät. Musta perjantai on jo joulukauppaan liittyvä ilmiö.

"Joulusesonki alkaa huomattavan paljon aikaisemmin kuin kymmenen vuotta sitten", Kankaanpää sanoo.

Koko vuosi on ollut katastrofi muoti- ja urheilukaupalle koronakriisin vuoksi. Kivijalkakaupassa myynnistä on hävinnyt melkein 700 miljoonaa euroa vuoden takaisesta. Verkkoon on siirtynyt noin 136 miljoonaa euroa.

"Kokonaismarkkinassa olemme 18 prosenttia miinuksella", Kankaanpää kertoo.

Hän ennakoi, että koronakriisin jälkeen palaaminen ostoksille voi olla hyvinkin intomielistä. Milloin se tapahtuu, riippuu rokotteista.

Vaikka Suomessa Singles' Day on verrattain tuntematon ilmiö, maailmalla se on Hintaoppaan mukaan useissa maissa suurin ja kiireisin ostospäivä. Viime vuonna kiinalaislähtöisen ostospäivän myynnit kipusivat ennätyslukemiin, peräti 34 miljardiin euroon.

Suomessakin päivää vietetään suurin alennustarjouksin, mutta tosiasiassa hinnat nousivat viime vuonna 17 prosentilla tuotteista ja viidesosalla hinta laski.

"Vaikka hinta laski kohtuullisen pienellä osalla tuotteista, voi näitä tiettyjä tuotteita saada tuntuvallakin alennuksella. Läheskään kaikissa verkkokaupoissa sinkkupäivää ei vietetä, ja osa taas säästelee parhaita alennuskampanjoita Black Fridayta varten", kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett tiedotteessa.

Kiinassa Singles' Dayn ostosmääriä seurataan erityisen tarkasti, koska niiden on arvioitu osoittavan, miten Kiinan talous on lähtenyt nousuun koronavuoden jälkeen.

Päivän tähänastiset myyntiluvut eivät kuitenkaan ole tiedossa, koska verkkokauppajätti Alibaba ei ole julkaissut perinteisiä päivityksiä päivän myyntiluvuista. Syytä asiaan ei ole kerrottu.

Alibaba aloitti tänä vuonna Singles’ Dayn alennukset poikkeuksellisesti jo marraskuun alussa.

