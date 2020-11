Koronan toinen aalto iskee nyt päin yrityksiä – luvassa lisää lomautuksia ja irtisanomisia, EK:n kysely kertoo

Yritysten tilanne on uudelleen vaikeutumassa. Yli neljännes yrityksistä on joutunut lomautuksiin kuukauden aikana.

Emmi Korhonen

Koronan vaikutukset ovat näkyneet muun muassa asiakkaiden vähäisinä virtoina kauppakeskuksissa, mikä heikentää palvelualan yritysten kannattavuutta.

"Vielä kesän ja alkusyksyn aikana oli nähtävissä positiivista kehitystä, mutta nyt näkyy käänne huonompaan", sanoo vuoden kahdeksannen kyselyn koonnut johtava asiantuntija Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

Noin neljännes yrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöään edellisen 30 päivän aikana. Aiemmin lomautuksia oli tehnyt viidesosa.

Viime kuussa kertoo irtisanoneensa henkilöstöään 11 prosenttia yrityksistä. Ero kasvoi selvästi aiempaan syyskuun seitsemään prosenttiin. Lisäksi yhdeksän prosenttia vastaajista varautuu irtisanomisiin lähiviikkoina.

Kaikkiaan yli puolet yrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöään jossain vaiheessa maaliskuussa käynnistyneen koronakriisin aikana.

"Yritysten ahdinko on lisääntynyt, ja konkurssiuhka on aavistuksen aiempaa suurempi. Lähes 80 prosenttia lomauttaneista yrityksistä on kuitenkin onnistunut toistaiseksi välttämään irtisanomiset, mikä on positiivista."

Kuusi prosenttia yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin lähikuukausina. Vastaava luku oli vain neljä prosenttia syyskuussa. Tilanne voi kuitenkin vaihdella jyrkästikin yksittäisten toimialojen välillä.

"Avoimessa palautteessa korostuu yritysjohtajien suuri tarve kustannustuelle, jonka haku avautuu joulukuussa. Yrityksissä on oikea hätä. Myös koronaväsymys painaa selvästi päälle", Huovinen sanoo.

Yksikään 1232 kyselyyn osallistuneesta työnantajasta – yrittäjästä ja yritysjohtajasta – ei sanonut koronarajoitustoimien edistäneen liiketoimintaa.

Lue lisää:

EK perää 750 miljoonan euron hintaista arvonlisäveron alennusta palvelualojen tueksi