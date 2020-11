Posti korottaa kirjeiden, lehtien ja postipakettien jakelun hintoja reippaasti – Medialiitosta ja Suomen Yrittäjistä kritiikkiä ajoitukselle

Kuvat: Sanne Katainen, Maria Miklas, Kimmo Haimi / Kuvitus: Juho Leskinen

Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen ja Medialiiton Jukka Holmberg pitävät Postin mittavien jakelukorotusten ajoitusta surkeana.

Posti on ilmoittanut korottavansa kirjeiden, lehtien ja postipakettien jakelukustannuksia kautta linjan noin 5–6 prosentilla.

Vuoden 2021 alussa esimerkiksi ·kotimaan ja ulkomaan priority- ja economy-kirjeiden sekä priority-vakiokirjeiden hinnat nousevat keskimäärin 5 prosenttia ja arvolähetysten hinnat 5–6 prosenttia.

Vastauslähetysten ja vastaanottamisen palvelujen, kuten Postilokeron, hinnat kohoavat keskimäärin 6 prosenttia.

5–6 prosentin suuruisia korotuksia on luvassa myös lehtien päivä- ja etäjakelukustannuksiin sekä asiakassuoran ja tiedotuspalvelun hinnastohintoihin.

Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg pitää Postin hinnankorotusten ajankohtaa äärimmäisen huonosti valittuna.

"Kun puhutaan 5–6 prosentinkin hinnannoususta, niin ne ovat kyllä kovia korotuksia. Ne iskevät lehtiin, jotka ovat muutenkin vaikeuksissa ja vaikeuttavat tilannetta entisestään", Holmberg sanoo.

Medialiiton toimitusjohtaja katsoo, että säännöllisesti toistuvat postipalveluiden hinnankorotukset kertovat kyvyttömyydestä uudistua.

”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hintoja kovasti nostetaan. Olisi tärkeämpää miettiä rakenteita, miten lehtien ja postin jakelu pystyttäisiin tekemään kustannustehokkaammin.”

Holmbergin mielestä ainakin jakelut pitäisi yhdistää.

"Ei jaettaisi posteja 2–3 kertaa päivässä vaan kerralla kaikki aamulla. Valtion pitäisi myös aidosti kilpailuttaa jakelut."

Myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kritisoi jakelukustannusten nostoa keskellä koronavirusepidemiaa.

"On selvää, että tämä on yrityksille huono asia. Näin mittavat korotukset ovat aina huono uutinen, mutta näin keskellä epidemiaa se on erityisen surkea asia."