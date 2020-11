Jenni Haukio kyseenalaisti turkistarhauksen tviitissään, Marja Tiura: "Kannanotto sopii yhteen hänen aatemaailmansa kanssa"

Kuvat: Johannes Tervo, Maria Miklas

Jenni Haukio ei halunnut selventää mielipidettään Maaseudun Tulevaisuudelle.

Suomen Turkiseläinten kasvattajien liiton toiminnanjohtaja Marja Tiura ei yllättynyt, kun rouva Jenni Haukio nosti Twitterissä esiin eläinsuojelujärjestöjen teettämästä tutkimuksesta tehdyn uutisen.

"En ole yllättynyt. Hänen eläinsuojelugaalassa viime vuonna pitämänsä puhe osoitti että hän ei hyväksy eläintuotannon aloja. Kannanotto sopii yhteen hänen aatemaailmansa kanssa. Minulla on sellainen käsitys, että hän vastustaa laajemmin tuotantoeläinaloja", Tiura kommentoi MT:lle.

Tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio jakoi perjantaina aamupäivällä Twitterissä Ylen uutisen Animalian tilaamasta Taloustutkimuksen kyselystä, jonka mukaan lähes 80 prosenttia vastaajista ei hyväksy turkistarhausta. Haukion viestissä oli saatesanoina: "Aika vetää johtopäätökset? #sivistysvaltio".

"Nythän on eläinoikeusjärjestöjen masinoima kansainvälinen turkiton perjantai ja näissä ulostuloissa ja eläinjärjestöjen teettämässä kyselyssä ei ole mitään uutta. Kysely oli ajoitettu tarkasti tähän kampanjaan", Tiura toteaa.

Turkistarhaajien toiminnanjohtaja haluaa muistuttaa, että gallupin kysymyksenasettelu vaikuttaa aina lopputulokseen.

"Meidän keväällä 2020 Taloustutkimuksella teettämässä väestökyselyssä enemmistö, 55 prosenttia kannatti kotimaista turkiseläinkasvatusta."

Kun presidentin puoliso asettaa elinkeinon kyseenalaiseksi, herättää se huomiota.

"On hyvä muistaa että tässä on kyse perheyrittäjyydestä ja perheiden toimeentulosta. Turkisala on työllistävä elinkeino."

Maaseudun Tulevaisuus pyysi Tasavallan presidentin kanslian kautta Jenni Haukiota selventämään mitä hän tviitillään tarkoittaa ja miten hän perustelee kantaansa.

Tasavallan presidentin kanslia vastasi perjantaina iltapäivällä MT:n tiedusteluun, ettei Haukio valitettavasti nyt katso tarpeelliseksi kommentoida tviittiään sen enempää.