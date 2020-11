Työmarkkinaosapuolet vaativat: työterveyshuolto pitää valjastaa koronarokotuksiin

Kimmo Haimi

Työmarkkinaosapuolten mielestä myös yksityistä terveydenhuoltoa tarvitaan koronarokotuksissa.

Koronarokotusten tehokas läpivienti edellyttää julkisen ja yksityisen terveydenhoidon resurssien yhdistämistä, vaativat työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos.

"Epidemian hoito ja rokotusten läpivienti ajaa Suomen terveydenhoidon resurssit äärirajoille. Avainasemassa on nimenomaan työterveyshuollon mukaan ottaminen rokotusten suunnitteluun ja toteutukseen", vetoavat EK, SAK, STTK, Akava, Kuntatyönantajat ja Työterveyslaitos tiedotteessaan.

Järjestöt muistuttavat, että julkisen terveydenhuollon resurssia pitää riittää itse potilaiden hoitoon.

"Julkisuudessa on pohdittu eniten sitä, kuinka eri rokotevalmisteita saataisiin riittävän suurina määrinä eri kansalaisryhmille. Rokote on kuitenkin vain yksi osa haastavaa yhtälöä. Lisäksi on ratkaistava terveydenhuollon henkilöstön, rokotteiden kylmäsäilytystilojen, suojavarusteiden, rokotustilojen ja oheistarvikkeiden riittävyys", tiedotteessa todetaan.

"Koronan tautiluvut voivat pysyä korkealla tasolla vielä pitkään senkin jälkeen, kun rokotusten ensimmäiset vaiheet ovat käynnistyneet. Siksi resurssit on saatava riittämään koronan testaukseen, jäljitykseen, hoitoon sekä luonnollisesti kaikkeen muuhun terveydenhuoltoon. Samaan aikaan tulee huomioida valmistelussa olevan 'testaa ja tule' -mallin vaatimat resurssit, joita tarvitaan oireettomien Suomeen tulijoiden testaamiseksi."

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan työterveyshuollon yksiköt mahdollistaisivat massarokotusten tehokkaan läpiviemisen yli 18-vuotiaille.

"Työterveyshuollon kautta tavoitetaan merkittävä osa työikäisestä väestöstä kautta maan", hän toteaa.

Samoilla linjoilla on STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

"Työterveyshuolto tukee työpaikkoja terveysriskien hallinnassa. Se on luontevin yhteistyötaho työssäkäyvien rokottamiseksi."