"Tällä hetkellä varauksia on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan" – mökkijoulu on nyt suosittu vaihtoehto joulunviettoon

Johannes Tervo

Eeva Hannonen aloitti edesmenneen aviomiehensä kanssa mökkivuokrauksen maatilan ja oman siviilityönsä ohessa 2000-luvun puolivälissä. Lähellä kohisee yksi Lapuanjoen yläjuoksun koskista.

Lomarenkaan listoilla olevien mökkien varaustilanne on joulun ja kevään osalta hyvä, kuvailee tilannetta Lomarengas Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Purhonen.

”Tällä hetkellä varauksia on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Mökkeily koetaan turvalliseksi vaihtoehdoksi, sillä kontaktit ovat minimissään; avaimet voidaan jättää sovittuun paikkaan ja matkustaminen voidaan tehdä kuplassa”, hän sanoo.

Lomarengas katsoo noin neljän tuhannen mökin varaustilannetta koko Suomen osalta, mutta Purhosen tuntuma on se, että myös alueellisesti varaustilanne on parempi kuin vuosi sitten.

”Tiedämme, että talvella osa varauksista osuu matkailukeskuksiin ja osa rantamökkeihin, riippuen asiakkaiden motiiveista. Osa asiakkaista haluaa palveluita ja aktiviteetteja, osa taas rauhallista miljöötä ja luontoa, molemmissa tapauksissa lomamökin tulee olla kuitenkin kodin mukavuuksin varustettu. Samoin lähimatkailu on nostanut päätään eli ei haluta ajella tuntikausia mökille.”

Lumivarmat alueet varataan aina ensin.

Valkoisia lumihiutaleita putoilee iltapäivän hämyssä Sarvikkaan Koskimökkien pihaan Kuortaneella Etelä-Pohjanmaalla.

”Korona ei ole vaikuttanut mökkien vuokrauksiimme nyt talvella, keväällä kyllä tuli peruutuksia. Joulun pyhät ja uusivuosi on varattu”, palvelua vuokraava Eeva Hannonen kertoo.

Sarvikkaan kosken rinteen kolme hirsimökkiä ovat läheisen Kaatialan louhoksen takia laitesukeltajien suosiossa. Louhos kutsuu sukeltamaan, vaikka olisi pakkaskelit.

”Kun harrastajat eivät ole päässeet ulkomaille, moni on tullut tänne. Kesäisin perheet tulevat yöpymään kierrelläkseen päivisin Kyläkaupassa ja Powerparkissa. Eräs perhe on tullut Kiuruvedeltä asti. On mukava tavata erilaisia ihmisiä ja kuulla murteita”, Hannonen sanoo.

Kaikilla palveluntarjoajilla tilanne ei ole yhtä hyvä, tietää Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kirsi Ilola.

”Tunnelma on ristiriitainen, kun rajoituksia tullut ja tartuntoja on siellä täällä. Kun kymmenen hengen rajoitus tuli voimaan, eräässäkin yrityksessä 70 prosenttia varauksista peruutettiin seuraavana päivänä.”

Ratsastukseen erikoistunut Ilolan maatila Valkeakosken Metsäkansassa on jouluna auki, mutta jos tilanne muuttuu, joudutaan harkitsemaan jopa sulkemista. Muutamalle hengelle ei kannata pitää auki.

”Sitten neuvotellaan asiakkaan kanssa, käykö esimerkiksi kevennetty ruokailu. Asiakaslähtöisesti sovitaan peruutuksista, yleensähän varauksia siirretään eteenpäin.”

Ilolan mukaan ratsastus tilalla onnistuu, sillä muun muassa turvaväleistä huolehditaan, voimassa on vahva maskisuositus ja kulkua valjashuoneeseen on rajattu yhteen kerrallaan. Majoituksessa ryhmät pidetään omissa kerroksissaan.

”Kollegojen kanssa on juteltu, että melkoisessa aallokossa ollaan. Myös oma jaksaminen on lujilla jatkuvan epävarmuuden vuoksi.

Ilola kuvailee tilannetta oravanpyöräksi, josta on vaikea päästä irti.

”Jatkuuko tämä kauankin ja auttaako rokote? Nyt pitää vain katsoa positiivisesti päivä kerrallaan. Toivottavasti ihmiset muistavat käyttää lähipalvelujamme.”

”Jos tulisi lunta, se lisäisi kysyntää, mutta luonnossa voi patikoida ja liikkua ilman luntakin”, toteaa MTK:n maaseutumatkailun asiantuntija ja Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n tiedottaja Kimmo Aalto.

Kontakteja voi Aallon mukaan välttää asioimalla koko ajan laajenevassa verkkokaupassa tilaa ja nouda -periaatteella tai tilauksena mökille kuljetettuna.

”Vuosi on ollut aika rankka kaikille. Lyhytkin loma on paikallaan, jotta jaksaa taas tammikuussa kotona etätöissään.”

