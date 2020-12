Naisia ja miehiä tasapuolisesti joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmässä – uusi ennätys

Voimakkainta naisten osuuden kasvu on ollut suurissa pörssiyhtiöissä.

Voimakkainta naisten osuuden kasvu on ollut suurissa pörssiyhtiöissä. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmissä on tasapuolisesti naisia ja miehiä, ilmenee Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta. Määrä on ennätys. Tänä vuonna nimitetyistä johtoryhmien jäsenistä 36 prosenttia on naisia.

"Voimakkainta naisten osuuden kasvu on ollut suurissa pörssiyhtiöissä. Niissä naisten osuus tänä vuonna tehdyistä johtoryhmänimityksistä on peräti 42 prosenttia, kertoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala tiedotteessa.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista naisia on kuitenkin vain kahdeksan prosenttia. Suurin osa naispuolisista johtoryhmien jäsenistä toimii henkilöstö-, viestintä- tai lakiasiainjohtajina. Niistä harvemmin edetään toimitusjohtajiksi.

"Pörssiyhtiöissä ymmärretään hyvin, että johdon monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuuden kehittämistä. Naisten vastuualueet johtoryhmissä kuitenkin edelleen valitettavan harvoin tukevat urapolkua kohti toimitusjohtajan tehtävää", Kajala arvioi.

Toimitusjohtajaksi edetään useimmiten talous- tai liiketoimintajohdosta. Talousjohtajista joka neljäs on nainen. Liiketoimintoja johtavista johtoryhmän jäsenistä ainoastaan 15 prosenttia on naisia.

Katsauksen mukaan naisten osuus liiketoimintajohdossa on kuitenkin kasvussa. Tänä vuonna jo 22 prosenttia uusista liiketoimintojen johtoryhmänimityksistä on kohdistunut naiseen. Erityisesti nuoremman ikäluokan liiketoimintajohtajista yhä useampi on nainen.

"On hienoa nähdä, että pitkäjänteinen työmme naisjohtajuuden edistämiseksi kantaa hedelmää. Itsesääntelyllä pystymme edistämään naisjohtajuutta kiintiölainsäädäntöä laaja-alaisemmin. On tärkeää, että naisten urapolkuihin johtajina kiinnitetään edelleen huomiota", painottaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Helsingin pörssissä on kuitenkin yhä 16 yhtiötä, joiden johtoryhmissä ei ole yhtään naista. Tällaisten yhtiöiden määrä on laskenut viime vuodesta kuudella.