Joulun kestosuosikki muuttui pyöreälehtiseksi Mikki hiireksi – Saaren kartanon 4 000 joulutähteä valmiina myyntiin

Sanne Katainen

Joulutähtilajike Christmas Mouse on saanut lempinimen Mikki hiiri pyöreäkärkisten lehtiensä perusteella.

"Mikki hiiren", viralliselta nimeltään Cristmas Mouse, latva pyöreine lehtineen nousee ylväänä punaisena hehkuvan joulutähtimeren seasta. Kasvihuoneessa komeilevat myös Beauty Princess ja Beauty Pink sekä pilkullisista lehdistään helposti tunnistettava Sky Star.

Joulutähtien seassa häärii puutarhuriopiskelijoita kolmen opettajan johdolla. Ollaan Mäntsälässä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Keudan Saaren kartanon toimipisteessä.

Tänä vuonna on viljelty noin 4 000 joulutähteä yhteensä 650 neliön alalla. Hiiret, kaunottaret ja tähtitaivaat ovat vain pieni osa valikoimaa. Lajikkeita on 10, uutuuksia on joukossa lähes joka vuosi.

Joulukukat ja oppilaiden tekemät kukka-asetelmat myydään kasvihuoneen vieressä olevasta myymälästä. Asiakkaiden määrä on vaikea ennakoida koronaepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten takia.

Saaren kartanon perinteinen Joulumaa-tapahtuma on tänä vuonna peruttu. Kuusipäiväinen tapahtuma on houkutellut paikalle 21 000 kävijää. Siinä on mennyt kaupaksi joulutähti jos toinenkin. Tänä vuonna osa joulukukista myydään myös ulkopuolisille kukkakaupoille.

Puutarhuri Risto Kononen on kuitenkin luottavaisin mielin. "Peilaamme tilannetta kevääseen, jolloin kesäkukkien myynti oli huikea. Koronatilanne kun sai ihmiset innostumaan puutarhanhoidosta."

Asiakkaat ovat tervetulleita, mutta kukkakaupan oven toivotaan käyvän parin viikon joulusesongin ajan tasaisesti. Näin pystytään pitämään huolta turvaväleistä, Kononen selittää.

Kukkakaupan ovella on tarjolla käsidesiä ja kertakäyttömaskeja.

Ensimmäisen vuoden kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan opiskelija Jenni Honkanen tekee joulukukka-asetelmaa.

Joulutähtien matka asiakkaille alkaa edellisen sesongin päättyessä.

Heti alkuvuodesta tehdään viljelysuunnitelma, kertoo työnjohtaja Eija Keski-Korpela. Siinä mietitään seuraavan joulun lajikkeet ja niiden värit.

"Lyödään viisaat päät yhteen. Tuotannon puutarhurit ja myymälän henkilökunta laatii suunnitelman. Apuna ovat myös Keudan floristiikan opettajat, joilla on ymmärrystä kukkapuolen trendeistä."

Aivoriihen jälkeen tilataan pistokkaat, jotka tulevat pääasiassa Hollannista. Suomeen joulutähtien alut päätyvät noin puoli vuotta ennen joulua. Ne istutetaan ruukkuihin kotimaiseen turvemultaseokseen. Sen on oltava kuohkeaa ja ilmavaa, koska joulutähti kasvaa samassa ruukussa loppuun asti.

Tänä vuonna Saaren kartanon puutarhalla kasvaa joulutähtiä noin 650 neliön alalla, kertovat työnjohtaja Eija Keski-Korpela ja puutarhuri Risto Kononen.

Trendejä on osattu haistella, sillä varsinaisia "hutitilauksia" ei Konosen mukaan ole tehty. Asiakkaiden mieltymykset vaihtuvat ajan kuluessa esimerkiksi muodin ja sisustuksen muuttuessa. Perinteinen punainen on kuitenkin ikisuosikki.

Silloin tällöin nähdään come back. "Esimerkiksi nyt joulutähtiä saattaa nähdä myös leikkokukkana. Sellaisena se vuosikymmeniä sitten tuotiin suuren yleisön tietoisuuteen Hollywoodissa," Keski-Korpela kertoo.

Oppilaitoksen puutarhatuotannon ensisijainen tavoite on, että se tarjoaa opiskelijoille monipuolisen oppimisympäristön. Saaren toimipisteestä valmistuu tuotantopuutarhureiden ohella myös viherrakentamisen ja floristiikan ammattilaisia.

Omassa myymälässä vähittäishinnat ovat samaa luokkaa kuin muissakin kukkakaupoissa. "Seuraamme markkinahintoja. Sen verran pitää saada tuottoa, että kulut saadaan katettua ja jää hieman ylimääräistä.’’

Perinteisen punaisen lisäksi viljellään muun muassa vaaleanpunaisia lajikkeita.

Väli-Amerikan kaunotar tuo joulun pohjoiseen

Joulutähti eli tähtilatva on tyräkkikasvien heimoon kuuluva kasvilaji. Laji on kotoisin Väli-Amerikasta.Viljellään laajasti koristekasvina.Ei ole myrkyllinen, mutta syötynä paikallisesti ärsyttävä.Herkkä kylmälle ja vedolle, mutta kärsii ennen muuta liiasta vedestä. Mullan kannattaa antaa kunnolla kuivahtaa ennen seuraavaa kastelua. Jos joulutähti on kukka-asetelman pääkukka, asetelmaa kannattaa hoitaa joulutähden ehdoilla vaikka siinä olisi viileässä viihtyviä hyasintteja tai tulppaaneja.Voi kasvattaa läpi vuoden kuten mitä tahansa ruukkukasvia. Kukat ovat pieniä käpymäisiä palleroita värillisten ylälehtien siimeksessä.