Tulli: Brittitavaroiden tullaus nostaa hintoja karkeasti kolmanneksella

Tulli kehottaa ottamaan huomioon tullit tilattaessa tavaraa Britanniasta vuoden vaihteen jälkeen. Tullin mukaan Britanniasta tilattujen tavaroiden hinnat nousevat karkeasti noin 30 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.

Esimerkiksi 200 euroa maksavien EU:n ulkopuolisessa maassa valmistettujen urheilujalkineiden hinnaksi muodostuu 318,90 euroa. Hinta koostuu jalkineiden arvosta, kuljetuskuluista, tullimaksusta ja arvolisäverosta.

Tullimaksun ja arvonlisäveron määräytymisessä on ratkaisevaa, mistä maasta tavara toimitetaan asiakkaille. Verkkokaupan sijaintimaalla ei ole asiaan vaikutusta, Tulli varoittaa.

Muutos johtuu Britannian eroamisesta EU:n sisämarkkinoilta. EU kohtelee tammikuun alusta lähtien brittituotteita samalla tavalla kuin muiden kolmansien maiden tavaroita.

Tuotteet täytyy tullata, jos niiden arvo ylittää 22 euroa. Poikkeuksena ovat alkoholi, alkoholijuomat, tupakkatuotteet, hajuvedet ja eau de toilette -tuotteet, jotka on tullattava aina.

Yli 22 euron arvoisista tuotteista kannetaan arvonlisävero, joka on tällä hetkellä 24 prosenttia. Yli 150 euron arvoisesta lähetyksestä peritään tullimaksu.

Jos tavara toimitetaan EU-maasta ja se on EU:ssa valmistettu tai sinne tullattu, niin lähetystä ei tullata eikä siitä makseta Tullille tullimaksua ja arvonlisäveroa.

Tulli huomauttaa, että nettitilaajan on hyvä huomioida jo nyt, että kesäkuun lopun jälkeen myös alle 22 euron lähetykset EU:n ulkopuolelta on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero.

EU ja Britannia saivat tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut päätökseen jouluaattona. Sopimuksen hyväksymisprosessi käynnistyi Suomessa ja muissa EU-maissa heti. EU ja Britannia pyrkivät siihen, että sopimusta voidaan soveltaa tammikuun alusta alkaen.