Altian ja Arcuksen yrityskauppa suomalaisten kilpailuviranomaisten syyniin

Johannes Tervo

Yrityskaupan jatkokäsittelyssä tutkitaan estääkö kauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n yhdistävän yrityskaupan jatkokäsittelyn.

Yrityskaupan osapuolet ovat alkoholijuomayhtiöitä, jotka valmistavat, maahantuovat ja jakelevat pääasiassa väkeviä alkoholijuomia ja viinejä. Altia on suomalainen yhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin. Arcus on norjalainen yhtiö, joka toimii pääasiassa Pohjoismaissa ja Saksassa.

Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia laajoin lausunto- ja selvityspyynnöin, kerrotaan tiedotteessa.

Viraston alustavien selvitysten perusteella osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet saattavat nousta varsin korkeiksi esimerkiksi tiettyjen alkoholijuomakategorioiden myynnissä Alkoon.

Virasto selvittää edelleen myös vaikutuksia alkoholijuomien myynnissä hotelli-, ravintola- ja catering-asiakkaille sekä verottomassa matkailijamyynnissä.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Yrityskauppa on ilmoitettu myös Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisille, jotka ovat siirtäneet asian jatkokäsittelyyn.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lue lisää:

Altian yhtiökokous hyväksyi sulautumisen Arcuksen kanssa

Ruotsin kilpailuviranomainen siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymisen jatkokäsittelyyn – kaikki päätösvaihtoehdot silti yhä mahdollisia

Altian ja Arcuksen yhdistyminen joutuu myös Norjassa tarkempaan syyniin