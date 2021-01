MT:n ensimmäinen koronauutinen vuosi sitten enteili talouden syöksyä – "Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua", kommentoi THL Suomen ensimmäistä tartuntaa

Kuvakaappaus uutisesta

Maaseudun Tulevaisuuden ensimmäinen oma koronavirusuutinen julkaistiin printtilehdessä 22.1.2020.

Maaseudun Tulevaisuuden ensimmäinen oma koronavirusuutinen käsitteli epidemian vaikutuksia talouteen. Juttu otsikolla Kiinan virusepidemia heiluttaa jo taloutta julkaistiin 22.1.2020 printtilehdessä:

"Osakekurssit olivat alkuviikolla luisussa Aasian pörsseissä, ja Kiinan yuan halpeni suhteessa dollariin. Varovaista laskua on ollut myös Euroopan pörsseissä. Myös viljaa noteeraavissa hyödykepörsseissä on koettu laskua.

Tärkeimpänä syynä pidetään Kiinassa leviävää virustautia. Koronavirukseen on tiistaiaamun tietojen mukaan menehtynyt kuusi henkilöä Wuhanissa. Vahvistettuja tartuntoja on Reutersin mukaan jo lähes 300, ja kaksi tapausta on myös pääkaupungissa Pekingissä.

Pian alkavan kiinalaisen vuodenvaihteen juhlinnan arvioidaan levittävän virusta edelleen, kun sadat miljoonat ihmiset käyvät kotiseudullaan.

Pelkoa herättävä virus muistuttaa monella tavalla taannoista sars-epidemiaa, johon menehtyi 800 ihmistä vuonna 2003. Virukset muistuttavat toisiaan, mutta tällä kertaa suurin osa tartunnan saaneista saa vain lieviä oireita.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu tänään keskiviikkona hätäkokoukseen Kiinan virusepidemian takia.

Kiinan kansallinen terveyskomissio arvioi tartuntojen määräksi 291 maanantaina illalla, mutta alueita tulleet tiedot kertoivat taudin leviämisestä."

MT:n omaa koronauutista edelsi lehden sivuilla 20.1.2020 julkaistu STT:n uutinen, jossa kerrottiin koronavirustartuntojen levinneen Wuhanista muun muassa pääkaupunkiin Pekingiin.

Yhteensä virustartunnan oli viranomaisten mukaan saanut 201 ihmistä. Kuolemantapauksia oli kolme.

23.1. STT:n uutisessa Aasiaan matkustavia kehotettiin pesemään käsiään ja välttämään eläintoreja.

29.1. Lapin keskussairaalaan tuodulla kiinalaisnaisella oli todettu ensimmäisenä Suomessa Wuhanin koronavirus.

"Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua", johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoi tiedotteessa.