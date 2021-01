Business Finland myöntänyt lähes miljardi euroa häiriörahoitusta koronasta kärsiville yrityksille

Business Finland myönsi eniten rahoitusta kaupan alalle, teollisuuteen sekä matkailu- ja ravintola-alalle. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Business Finland myönsi viime vuonna koronahäiriöistä kärsiville yrityksille 994 miljoonaa euroa häiriörahoitusta. Hankkeita oli hieman päälle 20 000.

Rahoitusta myönnettiin Business Finlandin mukaan eniten kaupan alalle, teollisuuteen sekä matkailu- ja ravintola-alalle. Arviolta puolet yrityksistä kehittää digitaalisia ratkaisuja häiriötilannerahoituksella.

Valtaosa hankkeista päättyy tänä vuonna alkusyksystä. Kolmannes projekteista on jo päättynyt.

"Hakemusten suuri määrä oli haaste asiakastyölle, sillä Business Finland myöntää normaalisti vuodessa 50 miljoonaa euroa rahoitusta, ja nyt neljän kuukauden aikana myönsimme miljardi euroa", kertoo johtaja Kari Komulainen Business Finlandista tiedotteessa.

Suurin osa hakemuksista saatiin käsiteltyä elokuun loppuun mennessä. Avustusmuotoisen häiriötilannerahoituksen haku päättyi kesäkuussa. Business Finland huomauttaa kuitenkin, että tilapäiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainat ovat yritysten haettavissa toukokuun puoliväliin saakka.

"Fyysisten kohtaamisten vähentyessä radikaalisti monien yritysten liiketoiminta koki kovan kolauksen. Fyysisiin kohtaamisiin perustuva liiketoiminta piti siirtää nopeasti verkkoon tai muuttaa uudenlaiseksi", Komulainen sanoo.

Häiriörahoituksen kriteereissä ei ollut mainintaa kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisesta tai kasvattamisesta, mutta moni yritys tavoittelee silti projektillaan kansainvälistymistä.

Joissakin projekteissa tavoitteena on siirtää tuotantoa maailmalta Suomeen, koska pandemia on vaikuttanut alihankkijoiden toimitusvarmuuteen. Koronakriisin aiheuttamaa pysyvää tuotannon siirtymistä Suomeen on kuitenkin vielä vaikeaa arvioida.

"Kotimainen tuotanto voi tulevaisuudessa kasvaa, koska automatisointi painaa tuotantokustannuksia alas ja tuotannon ympäristövaikutukset saavat päätöksenteossa suuremman roolin", ennakoi Business Finlandin ohjelmajohtaja Toni Mattila.