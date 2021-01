Lihataloilla menee lujaa – kotona syöminen lisää myyntiä ja vienti Kiinaan vetää

Jukka Pasonen

Atrian osake on ollut nousussa alkusyksystä lähtien.

Molempien pörssissä listattujen lihatalojen eli HKScanin ja Atrian näkymät ovat hyvät. Kummankin pörssikurssi on kohentunut viime aikoina samaan tahtiin yleisen kurssinousun kanssa.

Yhtiöt tekivät viime vuoden kolmannella neljänneksellä voitollisen liiketuloksen kaikilla markkina-alueillaan.

Tulosparannuksen takana on ruokakaupan hyvä myynti. Myynti ravintoloihin on vähentynyt, mutta sen merkitys on pienempi kuin kauppamyynnin kasvun.

Myös lihan vienti Kiinaan vetää. Sitä on tehostanut syksyllä Saksassa havaittu afrikkalainen sikarutto, mikä esti sikäläisen sianlihan viennin Kiinaan.

Analyytikko Jussi Mikkonen OP:stä arvioi, että HKScan on selättänyt vaikeutensa ja pystynyt tehostamaan toimintaansa. ”Pörssikurssit eivät ole täysin seuranneet kehitystä, ja sen vuoksi olemme antaneet yhtiölle ostosuosituksen".

Ongelmat johtuivat Rauman siipikarjatehtaan käynnistysvaikeuksista, jotka eivät ole täysin ohi vieläkään, ja sen vuoksi HKScan investoi lisää tehtaan alkupäähän. ”Yhtiön mukaan tehdas toimii jo kannattavasti.”

Mikkonen odottaa lisätietoa tehostamisesta viime vuoden tilinpäätöksen julkaisemisen yhteydessä 4.2.

Viime vuoden kolmannella neljänneksellä HKScanin liikevoittoprosentti oli 1,9 ja liike­tulos paras viiteen vuoteen.

Atria kertoi syksyllä investoinnista Nurmon siipikarjatehtaaseen. ”Investointi on yhtiön kokoon verraten valtavan iso, 155 miljoonaa euroa eli noin puolet markkina-arvosta”, Mikkonen toteaa.

Atria joutuu ottamaan reilusti velkaa investoinnin vuoksi, mutta yhtiöllä on ollut melko vähän velkaa aiemmin. Velkaisuusaste nousee arviolta 73 prosenttiin ja jää HKScania pienemmäksi.

”Yhtiöiden kannattavuus riippuu siitä, jatkavatko siipikarjanlihan markkinat nykyistä pitkään jatkunutta 3–4 prosentin kasvua. Jos kasvu pysähtyy, tulee ylituotantoa, aletaan kilpailla hinnoilla ja kannattavuus kärsii”, Mikkonen arvioi.

Atrian liiketulosprosentti oli viime vuoden kolmannella neljänneksellä 5,0. Yhtiö kertoo tuloksestaan 16.2.

