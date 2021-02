Teollisuusliitto: Paikallisten sopimusten piirissä yli puolet työntekijöistä, lähes 90 prosentilla työpaikoista sovittiin vähintään kahden prosentin palkankorotuksista

Teollisuusliiton teknologiasektorin työpaikoilla on käyty paikalliset neuvottelut kuluvan vuoden palkankorotuksista. "Toivottavasti tulos nyt kelpaa Teknologiateollisuudellekin", puheenjohtaja Riku Aalto kommentoi luottamusmieskyselyä.

Valmet Automotive

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus sopivat reilu vuosi sitten, että sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Akkuvalmistustaan Salossa ja Uudessakaupungissa laajentava Valmet Automotive on yksi paikallisen sopimisen piirissä olleista yrityksistä.

Teollisuusliiton teknologiasektorin työpaikoilla on käyty paikalliset neuvottelut toisen sopimusvuoden eli vuoden 2021 palkankorotuksista. Liiton luottamusmiehilleen tekemän kyselyn tulokset osoittavat, että paikallisten sopimusten piirissä näissä palkkaratkaisuissa on yli puolet, noin 53 prosenttia, työntekijöistä.

Työpaikoittain laskettuna määrä on pienempi, mutta koska paikallisesti on tyypillisesti sovittu isommilla työpaikoilla, työntekijämääräisesti tarkasteltuna osuus on suurempi.

Sopimuksia on tehty tai tehdään myöhemmin 37,3 prosentissa työpaikkoja. Monet näistä yrityksistä ovat isoja, mikä selittää sopimusten piirissä olevien suuremman luvun.

Teollisuusliiton johto on tyytyväinen paikallisesti alan työpaikoilla sovittuihin vuoden 2021 palkankorotuksiin ja ratkaisujen laajuuteen.

"Olemme kyllä tyytyväisiä siihen, että työpaikoilla on sovittu hyvin ja tehty erilaisia paikallisia sovellutuksia laajalla rintamalla. Minusta tämä osoittaa hyvin sen, että neuvottelujärjestelmämme toimii niin kuin sen on haluttukin toimivan", Teollisuusliiton teknologiasektorin johtaja Jyrki Virtanen sanoo liiton tiedotteessa.

Korona ei näytä vaikuttaneen neuvotteluihin kovin laajasti, sillä lähes 90 prosentilla työpaikoista sovittiin kustannusvaikutukseltaan vähintään kahden prosentin korotuksista. Kaksi prosenttia oli myös perälautana, jos työpaikoilla ei yhdessä olisi päästy ratkaisuun.

kysely osoittaa, että yhteensä kahden prosentin korotustasoon päädyttiin 83 prosentissa työpaikkoja. Luku vastaa edellisen kyselyn tulosta. Se vastaa myös 83 prosenttia kaikista työntekijöistä. Yli kahden prosentin korotuksista sovittiin kymmenelle prosentille työntekijöistä ja alle kahden prosentin korotuksista seitsemälle prosentille työntekijöistä. Erittäin harvassa työpaikassa, 0,2 prosentissa, sovittiin, ettei korotuksia tehdä lainkaan.

Teollisuusliiton luottamusmieskyselyn tulosten mukaan jonkin verran tehtiin myös tätä alempia tai korkeampia korotuksia.

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus sopivat reilu vuosi sitten, että sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Jos sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan 1,4 prosentin yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin paikallisella erällä.

"Teknologiateollisuus on puhunut palkantarkistusneuvotteluista jonkinlaisena sopimisen happotestinä. Toivottavasti tulos nyt kelpaa heillekin. Yrityksissä on päädytty tällaisiin ratkaisuihin, eikä mitenkään yllättävästi", Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

"Tältä osin on helppo yhtyä satoja uusia ihmisiä tänä vuonna palkanneen Valmet Automotiven henkilöstöjohtajan sanoihin: vaikka aina jokin voisi sujua paremmin, tässä paikallisen sopimisen järjestelmässämme ei ole suuria ongelmia", Aalto jatkaa.

Teollisuusliitto kysyi palkkakyselyllä teknologiasektorin 1 158 luottamusmieheltä kuluvaa vuotta koskevista palkkaneuvotteluista. Kyselyyn vastasi 606 luottamusmiestä.

Teknologiateollisuus ry tekee vastaavan kyselyn jäsen yrityksissään. Teollisuusliitto ei vielä ole julkistanut kyselynsä tuloksia.