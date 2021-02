Nordean liikevoitto parani loppuvuonna – korsernijohtajan mukaan merkit viittaavat kohti parempia aikoja: "Olemme jo löytäneet uusia tapoja elää, tehdä työtä ja kuluttaa"

Finanssikonserni Nordean koko vuoden 2020 liikevoitto oli 12 prosenttia pienempi kuin 2019. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Finanssikonserni Nordean liikevoitto liikevoitto nousi loka-joulukuussa 973 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 875 miljoonasta eurosta, mutta jäi alle edellisen vuosineljänneksen. Koko vuoden liikevoitto supistui viime vuonna noin 3,0 miljardiin euroon toissa vuoden noin 3,4 miljardista eurosta.

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kertoo, että odotukset koronapandemian voittamisesta ja sen jälkeisen elpymisestä ovat korkealla. Hänen mukaansa mikään ei ole varmaa, mutta monet merkit viittaavat kohti parempia aikoja.

"Olemme jo löytäneet uusia tapoja elää, tehdä työtä ja kuluttaa. Vielä tärkeämpää on, että rokotteille on saatu myyntilupia ja rokotukset on aloitettu. Tämä tukee näkemystämme siitä, että virus lopulta kukistuu", Vang-Jensen arvioi yhtiön tiedotteessa.

Hänen mukaansa asuntoluotot kasvoivat loka-joulukuussa ennätykselliset kuusi prosenttia vuoden takaisesta, ja markkinaosuuksien kasvu oli edelleen vahvaa kaikissa Pohjoismaissa.

"Liiketoimintamme volyymit kasvoivat, ja kasvatimme markkinaosuuksiamme kaikissa Pohjoismaissa", Vang-Jensen kertoo.

Konsernijohtaja Vang-Jensen vakuuttaa, että Nordean luottosalkun laatu pysyi vahvana viime vuonna. Luottotappioita kertyi 860 miljoonaa euroa, mikä jäi alle viime kevään ennusteesta. Tulos ilman luottotappioita nousi.

"Pidimme kuitenkin johdon harkintaan perustuvan luottotappiovarauspuskurin ennallaan 650 miljoonassa eurossa. Varovainen lähestymistapa on mielestämme tarkoituksenmukainen, koska pandemian täysimääräiset talousvaikutukset ovat edelleen epävarmat", Vang-Jensen sanoo.