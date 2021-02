Terveystalon tulos laski, mutta loppuvuonna kannattavuus parani – koronavuosi nelinkertaisti etäkäynnit

LEHTIKUVA / Markku Ulander

Terveystalon liikevaihto kasvoi loppuvuonna 280 miljoonaan euroon.

Terveystalon oikaistu liikevoitto oli loka-joulukuussa 39,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 32,3 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi 280 miljoonaan euroon.

Yhtiön koko vuoden tulos kuitenkin laski 102 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli ollut 115 miljoonaa euroa. Liikevaihto puolestaan pieneni neljä prosenttia hieman alle miljardin euron.

Toimitusjohtaja Ville Ihon mukaan yhtiön digipalveluissa nähtiin koronavuonna kasvuyhtiöille tyypillistä nousua. Kaiken kaikkiaan digitaalisten käyntien määrä nelinkertaistui edellisvuodesta, ja niitä tehtiin yhteensä 700 000 kappaletta.

"Kaikista käynneistä jopa 26 prosenttia toteutui etänä, joko digitaalisissa kanavissa tai puhelimitse", Iho toteaa tiedotteessa.

Ihon mukaan yhtiö näkee edelleen suuria mahdollisuuksia parantaa asiakasarvoa ja tuottavuutta digitalisaation keinoin.

"Työterveyden perusprosessien tulisi hoitua digitaalisesti yhtä sujuvasti kuin asuntolainahakemukset verkossa, ja osia hoitopolun rutiininomaisista vaiheista on mahdollista automatisoida tai hoitaa etänä", hän jatkaa.

Koronavuosi haastoi yhtiön palvelujen kysyntää. Ihon mukaan koronavirustestien tekeminen kuitenkin kompensoi yleistä kysynnän laskua ja aikaisemminkin kasvaneet hyvinvoinnin palvelut jatkoivat edelleen kasvu-uralla. Myös mielenterveyden haasteet yleistyivät, vaikka samalla kausiluontoiset ylähengitystieinfektiot vähenivät.

Myös Attendon loppuvuosi sujui hyvin

Hoivayhtiö Attendon kertoi tuloksestaan keskiviikkona. Yhtiön oikaistu operatiivinen liikevoitto nousi loka–joulukuussa 87 miljoonaan kruunuun eli 8,6 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin luku oli ollut 35 miljoonaa kruunua.

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla niukasti yli 3 miljardissa kruunussa eli 300 miljoonassa eurossa.

Toimitusjohtaja Martin Tivéus sanoo tiedotteessa, että koronarokotusten suorittaminen hoivakodeissa on ehtona yhtiön toiminnan normalisoitumiselle. Tivéuksen mukaan hoivakotien asiakkaiden rokotukset on saatu lähes kokonaan tehtyä Ruotsissa, jossa epidemia on ollut yhtiön muita toimintamaita vakavampi.

Sen sijaan Attendon Suomen-toimintoihin pandemian toisella aallolla on ollut yhtiön mukaan vain rajallinen vaikutus.

Suomessa yhtiön tulosta paransi noussut käyttöaste sekä muuttunut hinnoittelu, joilla korvattiin aiemmin nousseiden henkilöstövaatimusten kustannuksia.

Attendo Suomen liikevaihto nousi noin yhdeksän prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Suomen-toimintojen oikaisematon liikevoitto puolestaan nousi 48 miljoonaa kruunua (4,8 miljoonaa euroa) voitolle, kun se vuotta aiemmin oli 20 miljoonaa kruunua (2 miljoonaa euroa) tappiolla.

"Seuraavien vuosien aikana uskomme, että saamme edelleen kannattavuuttamme takaisin, pääosin Suomen toimintaohjelman, operatiivisten parannusten ja orgaanisen kasvun kautta", Tivéus lausuu tiedotteessa.

Ruotsalaisyhtiön koko vuoden tulos notkahti 15 prosenttia 375 miljoonaan kruunuun eli 37 miljoonaan euroon. Liikevaihto puolestaan kohosi kolmella prosentilla lähes 12,3 miljardiin kruunuun eli 1,2 miljardiin euroon.