Talous

73 miljoonaa euroa bonuksia, moninkertaistunut ruuan verkkokauppa – HOK-Elannon liikevaihto nousi, mutta tulos laski Talous Bonuksina asiakasomistajille maksettu summa oli yli 8,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Päivi Sivonen

HOK-Elanto pyrkii vähentämään päästöjä. Merkittävin osa toimipisteiden sähköstä on tuotettu tuulivoimalla ja lisäksi aurinkovoiman käyttöönottoa on vauhditettu. Aurinkosähköjärjestelmä oli vuonna 2020 käytössä kolmessa myymälässä. HOK-Elanto on lisäksi sitoutunut kierrättämään toiminnastaan syntyvät jätteet 80-prosenttisesti vuoteen 2025 mennessä..

HOK-Elannon asiakasomistajille maksetut bonukset nousivat viime vuonna historialliselle tasolle. Bonuksia maksettiin vuonna 2020 yli 73 miljoonalla eurolla, mikä on yli 8,6 miljoonaa euroa enemmän kuin 2019. Asiakasomistajia oli joulukuun lopussa 649 040 eli 78 prosenttia toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista. Vaikka Prisma, Alepa ja S-market pärjäsivät hyvin, ravintolat sekä Helsingin kantakaupungissa sijaitsevat liiketoiminnot kärsivät koronatilanteesta. Liikevaihto kasvoi HOK-Elannolla vuonna 2020 2,2 miljardiin euroon. Kasvua edellisvuodesta oli 1,9 prosenttia. Tulos ennen veroja laski edellisvuoden 47,0 miljoonasta eurosta 8,2 miljoonaan euroon. HOK-Elannolla on 213 kaupan alan toimipaikkaa ja 80 ravintola-alan toimipaikkaa. "Korona on vaikuttanut HOK-Elannon Helsingin ydinkeskustan alueella sijaitseviin liiketoimintoihin erittäin negatiivisesti, eikä tilanne valitettavasti tule juuri paranemaan ennen koronatilanteen helpottumista", sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen. Käsidesiin, kasvosuojaimiin, suojaplekseihin, opasteisiin, puhtaanapitoon ja muihin koronan ehkäisytoimiin käytettiin HOK-Elannossa vuonna 2020 arviolta yli 3,2 miljoonaa euroa. "Koronan aiheuttama poikkeustilanne on vaatinut meiltä koronaturvallisuuteen liittyviä lisätöitä, jaksamista ja tarkkuutta. Henkilökuntamme ansaitsee suuren kiitoksen siitä joustavuudesta, asenteesta ja tunnollisuudesta, jolla he ovat suhtautuneet poikkeustilanteeseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin", sanoo Liimatainen HOK-Elanto maksoi kiitoksena erikoisen vuoden ponnisteluista kauppa- ja ravintolahenkilökunnalle kannustinpalkkioita yhteensä 2 miljoonan euron arvosta. Koronavuosi liki 2,5-kertaisti ruuan verkkokaupan myynnin verrattuna vuoteen 2019. Ruuan verkkokaupan myynti on verrattavissa kahden Prisman vuosimyyntiin. Työvoiman tarve kaupoissa kasvoi keväällä rajusti. HOK-Elannon ravintolahenkilökunnan työllistyminen kaupan alalle keväällä 2020 palkittiin Vuoden rekrytointitekona Rekrygaalassa viime marraskuussa. Poikkeuksellisesta koronavuodesta huolimatta myös työtyytyväisyys oli korkealla tasolla, HOK-Elanto kertoo tiedotteessaan. Aiheet Bonus HOK-Elanto Prisma Veli-Matti Liimatainen