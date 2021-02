Lähes 30 prosenttia Suomen pk-yrityksistä tulossa myyntiin – eniten omistajanvaihdoksia suunnitteilla Etelä-Karjalassa, vähiten Pohjois-Karjalassa

Jos jatkajia yrityksille ei löydy, maakuntien tulevaisuus on uhattuna, Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja toteaa.

Maria Miklas

Pk-yrityksistä 11 prosenttia on kiinnostunut ostamaan yrityksen tai liiketoiminnan seuraavan kahden vuoden aikana, innokkaiden myyjien osuus yrittäjistä on suurempi. Kuva ei liity yrityskauppoihin.

Noin 85 000 yritystä on vaihtamassa omistajaa Suomessa seuraavan viiden vuoden kuluessa, ilmenee tuoreesta Pk-yritysbarometrista.

Määrä on noin 29 prosenttia Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Suhteessa eniten omistajanvaihdoksia on odotettavissa lähimmän viiden vuoden aikana Etelä-Karjalassa, missä omistajanvaihdosta suunnittelee jopa 37 prosenttia pk-yrittäjistä. Seuraavaksi eniten omistajanvaihdoksia suunnitellaan Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Pienin osuus on Pohjois-Karjalassa, missä omistajanvaihdosaikeita on 20 prosentilla pk-yrityksistä.

Suunnitelmat omistajanvaihdoksesta vaikuttavat merkittävästi myös työpaikkoihin. Onnistunut omistajanvaihdos mahdollistaa yrityksen saavutuksien säilyttämisen ja kehittämisen eteenpäin.

"Jokaisella pitäisi olla siitä suunnitelma. Vaikka myynti ei olisi ajankohtaista, olisi ensin hyvä muodostaa näkemys, onko jatkaja löytymässä perhepiiristä vai myydäänkö ulkopuoliselle", Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Anssi Kujala sanoo tiedotteessa.

"Yritys kannattaa myös pitää myyntikunnossa. Yrityskaupat pitää saada yhtä arkisiksi kuin asunto- ja autokaupat."

Kujala pitää yrityksen tai liiketoiminnan ostamista varteenotettavana vaihtoehtona yrityksen laajentamista tai perustamista harkitsevalle.

Pk-yrityksistä 11 prosenttia on kiinnostunut ostamaan yrityksen tai liiketoiminnan seuraavan kahden vuoden aikana.

Kujalan mukaan yrittäjät kaipaavat hyviä neuvoja yrityksen arvon määrittämiseen ja jatkajan löytämiseen.

"Asiaan pitää kiinnittää huomiota kaikkialla, mutta erityisen tärkeää se on maakunnissa, joissa on tulossa paljon omistajavaihdoksia. Jos jatkajia ei löydy, maakunnan tulevaisuus on uhattuna", Kujala sanoo.

Omistajanvaihdosaikeita selvitettiin Pk-yritysbarometrissa, johon vastasi yli 5 500 yrittäjää. Sen toteuttivat Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera.