Elinkeinoelämän luottamus laski hieman, kertoo EK – varsinkin rakennusyritysten luottamus kyntää syvällä

Kuluttajien luottamus on pysynyt korkealla tasolla.

EK:n mukaan rakentamisessa luottamus jatkoi rapautumistaan, vaikka asuntokauppa käy ennätystahtia. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomalaisyritysten luottamus laski hieman helmikuussa edelliskuuhun nähden, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattori. Varsinkin rakennusyritysten osalta luottamus on vähissä: indikaattorin saldoluku laski 4 pistettä -23 pisteeseen, kun pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Luottamus laski teollisuusyrityksissä 3 pistettä -3 pisteeseen, mutta se on yhä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1. Palvelualoilla luottamus ei laskenut, mutta on -4 pisteessä yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa eli +12 pistettä alempana.

Vähittäiskaupassa luottamus laski kaksi pistettä -1 pisteeseen, mikä on myös pitkän aikavälin keskiarvo.

EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kertoo, että helmikuun takapakki oli odotettavissa koronakriisin vuoksi.

"Tulevat viikot ovat varmasti vaikeita koronan kiihtymisen takia, mutta sitä tärkeämpää on pyrkiä katsomaan pidemmälle yli kriisin. Rokotustahdissa onnistuminen on parasta lääkettä myös talouteen, Pakarinen sanoo tiedotteessa.

Pakarinen muistuttaa, että erot toimialojen ja yritysten välillä ovat yhä suuria. Niistä palautuminen voi kuitenkin olla nopeaa, kun kevät etenee ja tauti toivottavasti helpottaa.

"Rakentamisessa luottamus jatkoi rapautumistaan, vaikka asuntokauppa käy ennätystahtia. Teollisuudessa ja vähittäiskaupassa otettiin muutama taka-askel, mutta onneksi palvelualoilla luottamus piti pintansa edelliskuun tasolla."

Kuluttajien luottamus pysyi helmikuussa yhtä korkealla kuin tammikuussakin, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin lukema oli -0,8, kun tammikuussa se oli -0,9 ja joulukuussa -4,6. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1,8.

Kuluttajien arvio oman talouden nykytilasta heikkeni niin tammikuuhun kuin viime vuoden helmikuuhunkin verrattuna, mutta odotus omasta taloustilanteesta vuoden päästä oli hyvin valoisa. Myös aikeita käyttää rahaa kestotavaroihin oli paljon.

Odotukset Suomen talouskehityksestä pysyivät samalla tasolla kuin ne ovat pitkällä aikavälillä keskimäärin olleet.