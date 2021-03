Väärä lasku tuhansille – MTK:lla vakavia ongelmia jäsenmaksu-uudistuksessa: "Kaikki virheet voidaan korjata"

Kuvakaappaus / mtk.fi/oiva

Oiva-niminen jäsenpalvelusivusto on nyt auki ja sieltä voi tarkistaa omat tietonsa.

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksun uudistuksessa on paljastunut niin paljon ongelmia, että MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pahoittelee jäsenille aiheutunutta harmia.

"Virheitä ja epäselvyyksiä on liikaa. Tottakai kaikki mahdolliset resurssit ovat käytettävissä, mitä tarvitaan auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin. Myöhemmin tehdään tiukka analyysi siitä, mitä jatkossa on tehtävä eri tavalla", Marttila kertoo.

Marttila ja MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin ovat laatineet kirjeen, joka on lähetetty laskutustietoja yhdisteleville MTK- ja mhy-yhdistyksille.

"Tiedossamme on, että valitettavan usealle teistä on tullut virheellinen lasku tai se on aiheuttanut epäselvyytensä takia kysymyksiä ja oikeutettua kritiikkiä", kirjeessä kirjoitetaan.

Yhdistykset saavat päättää, lähettävätkö kirjeen eteenpäin jäsenilleen. Marttila tiesi, että osa yhdistyksistä oli torstaina välittänyt kirjeen sähköpostilla.

Kova paine on kohdistunut MTK- ja mhy-yhdistysten vapaaehtoisille sihteereille sekä jäsensihteereille ja -vastaaville, jotka joutuvat laskuista tulevat valitukset ja korjauspyynnöt käymään läpi jo korjaamaan.

"Eturintamassa on valtavasti työtä ja kova rasitus. Heille voimia, yritetään yhdessä tsempata tämä ruljanssi läpi."

Heidät huomioidaan myös kirjeessä.

"Erityisen nöyrän anteeksipyynnön sekä valtavan ison kiitoksen kohdistamme teille, jotka olette virheiden takia joutuneet vastaamaan kymmeniin ja satoihin jäsenten yhteydenottoihin", kirjeessä kirjoitetaan.

Suurin osa korjattavista virheistä johtuu siitä, että jäsenen MTK-yhdistyksen ja metsänhoitoyhdistyksen lasku eivät ole yhdistyneet, vaikka olisi pitänyt. Tämä johtuu siitä, että jommankumman yhdistyksen tiedoissa ei ole ollut Y-tunnusta tai se on ollut virheellinen, jolloin automaattinen yhdistäminen ei ole onnistunut.

Virheiden määrää on voitu vasta haarukoida karkeasti. Arvio on 5 000 ja 8 000 välillä. Kaikki virheet voidaan korjata, kirjeessä muistutetaan.

Laskussa ei myöskään ole euromääräistä erittelyä. Marttila myöntää, että se olisi pitänyt toteuttaa toisin. Erittely tullaan liittämään yksityiskohtaisesti ensi vuoden laskuun.

Aiemmin laskun perusteita epäilleitä kehotettiin ottamaan omaan yhdistykseen. Nyt perustelut voi tarkastaa myös jäsenpalvelu Oivasta, joka on avautunut.

"Jos arveluttaa, että on virheitä, niin voi itse katsoa Oiva-portaalista. Jos asia ei selviä, ottaa yhteyttä heihin, jotka jäsenmaksulapussa on", Marttila täsmentää.

Oivan aukeamisen viive aiheutti turhautumista. Jos sieltä olisi heti voinut tarkistaa maksuperusteet, olisi oikea tieto välittynyt nopeammin.

Oivassa voi myös päivittää omat tietonsa, joiden puute on yksi ongelmista.

"Oivan avulla saadaan jäsenyysrekisterit vihdoin yhdistettyä. Jatkossa palvelut tulevat parantumaan."

Myös sähköisissä jäsenkorttitiedoissa on epätarkkuutta. Sitäkin kehitetään edelleen.

"Runsaan palautteen johdosta kehitämme mahdollisuutta kohdistaa jäsenkortti henkilön lisäksi myös yritykselle", Marttila kertoo esimerkin.

Virheitä laskutuksessa osattiin odottaa, sillä tietojen puute oli tiedossa.

"Valitettavasti virheitä on tämänhetkisen tuntuman mukaan enemmän kuin odotettiin. On kerätty jäsenyyksien maksut yhdelle laskulle, niin sehän on kovasti erilainen ja summat ovat erilaisia kuin ennen. Suurin osa laskuista on kuitenkin oikein."

