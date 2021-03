SAK:n kysely: Joka neljäs työpaikka rajoittaa perusteettomasti työntekijöiden sananvapautta

Lehtikuva / Martti Kainulainen

SAK:n lakimies huomauttaa, että työntekijöillä on perustuslain takaama oikeus ilmaista mielipiteensä julkisuudessa.

Ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n mukaan joka neljännellä työpaikalla työnantaja on perusteetta rajoittanut työntekijöiden ja luottamushenkilöiden oikeutta kertoa julkisesti näkemyksiään työpaikkaa koskevista asioista.

Keskusjärjestön luottamushenkilökyselyn mukaan yleisimmät tavat rajoittaa työntekijöiden sananvapautta ovat kielto kommentoida työpaikkaan liittyviä asioita sosiaalisessa mediassa tai estää mediahaastattelujen antaminen. Perusteettomista rajoituksista kertoi 23 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Sananvapautta on rajoitettu myös kieltämällä mielipidekirjoitukset tai vaatimalla, että työnantajan on voitava tarkistaa mahdolliset haastattelut etukäteen. Joillakin työpaikoilla toimittajilta on evätty pääsy.

SAK:n lakimies Paula Ilveskivi huomauttaa, että työntekijöillä on perustuslain takaama oikeus ilmaista mielipiteensä julkisuudessa. Sitä rajoittavat tietyissä asioissa salassapitovelvollisuus ja lojaalisuusvelvoite työnantajaa kohtaan.

Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 27 prosenttia kertoi, että työntekijän julkisesti esittämät mielipiteet olivat johtaneet työnantajan toimenpiteisiin, yleensä työntekijän puhutteluun tai varoitukseen. Joissakin tapauksissa työntekijä on jopa irtisanottu.

"Näissä tilanteissa auttaisi huomattavasti se, että työpaikalla sovittaisiin yhdessä selkeät toimintaohjeet ja pelisäännöt työpaikkaa koskevien asioiden tai mielipiteiden kertomisesta julkisesti", Ilveskivi sanoo tiedotteessa.

Kysely tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa, ja siihen vastasi yhteensä 825 SAK:laisilla aloilla toimivaa luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.