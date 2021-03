Talous

Dieselistä liki puolet on pian Nesteen uusiutuvaa, jolla päästövähennystavoitteesta hoidetaan kaksi kolmannesta – loppuosa jää sähköautoille Talous 700 000 sähköauton tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030 tulee kiire.

Nuohoojamestari Timo Marjatsalo tankkasi tiistaina My Dieseliä Espoon Muuralan Neste Express-asemalla. My on kokonaan uusiutuvaa dieseliä.

Suomessa jakeluyhtiöiden täytyy sekoittaa fossiilisen polttoaineen sekaan uusiutuvaa polttoainetta tänä vuonna 18 prosenttia. Vuonna 2029 velvoite nousee 30 prosenttiin. Koska bensiinin etanolipitoisuus saa teknisten syiden vuoksi olla enintään kymmenen tilavuusprosenttia, velvoite täyttyy pääasiassa uusiutuvasta dieselistä, kertoo erityisasiantuntija Harri Haavisto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Dieseliin lisätään Suomessa pääasiassa Nesteen uusiutuvaa biopolttoainetta. "Yhtiöt ovat lisäämässä biodieselin ja muun uusiutuvan polttoaineen tuotantoa, joten sitä on saatavissa Suomeen riittävästi", Haavisto uskoo. Uusiutuvan osuus dieselistä nousee liki puoleen kymmenen vuoden päästä. Nykyisin polttoaineiden kulutuksesta kaksi kolmannesta on raskaan liikenteen vuoksi dieseliä ja kolmannes bensiiniä. Koska uusiutuva polttoaine on fossiilista kalliimpaa, joten sekoitevelvoite nostaa polttoaineen hintaa. Vuonna 2018 arvioitiin, että hinta nousee viitisen prosenttia vuonna 2030 eli 1,50 euron litrahintaan tulisi lisää 7–8 senttiä. Biokaasu on tulossa mukaan sekoite- eli jakeluvelvoitteeseen mahdollisesti ensi vuonna. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) julkaisi viime vuonna liikenteen fossiilittoman liikenteen tiekartan, jonka mukaan jakeluvelvoite nostettaisiin 34 prosenttiin vuonna 2030 kaasun mukaan ottamisen vuoksi, tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:stä kertoo. Suomen tavoite on vähentää tieliikenteen päästöjä 50 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2030. "Sekoitevelvollisuus kattaisi siitä noin kaksi kolmannesta. Loppuosa katetaan sähköistämällä ja tehokkuutta parantamalla", Nylund toteaa. Ruotsissa liikenteen päästöjen alentamistavoite on 70 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030. Sähköautoja hybridit mukaan luettuna olisi noin 350 000 kappaletta LVM:n perusskenaarion mukaan vuonna 2030. Tavoite näyttäisi Nylundin mukaan täyttyvän helposti nykyisellä tahdilla. Sen sijaan toisessa vaihtoehdossa esitetty 700 000 auton määrä on niin suuri, että uusien autojen vuosimyynnin vähennettyä alle sataantuhanteen, tulisi parin vuoden päästä liki jokaisen auton olla jo sähköauto. "Tavoite on erittäin kunnianhimoinen, mutta sähköautojen hinta on tosin jo alentunut reippaasti", Nylund sanoo. Päästökauppaa on pohdittu laajennettavaksi liikennesektorille. "Liikenteelle tulisi olla oma päästökauppajärjestelmä. Nykyiset liikenteen verot ja seuraamusmaksut ovat monin kerroin kireämmät kuin päästöoikeuden 30 euron hinta hiilidioksiditonnille", Nylund arvioi. "Jos polttoainekauppaa käytäisiin vain EU-päästökaupan ohjaamana, liikenteessä käytettäisiin todennäköisesti pelkästään fossiilisia polttoaineita." Jaana Kankaanpää Espoossa Muuralan Gasumin kaasuasemalla tankattiin Audia tiistaina. Biokaasu on tulossa biosekoitevelvoitteen osaksi, jonka vuoksi velvoiteprosenttia mahdollisesti nostetaan. "Liikenteelle tulisi olla oma päästökauppajärjestelmä." Aiheet Harri Haavisto Nils-Olof Nylund VTT biopolttoaine jakeluvelvoite liikenteen päästökauppa polttoaineen bio-osuus sekoitevelvoite uusiutuva polttoaine