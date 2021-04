Valtion ensimmäinen alus siirtyi käyttämään biokaasua – "Meriliikenteen vähäpäästöisin polttoaine"

Rajavartiolaitoksen Vartiolaiva Turvan tankkaus biokaasulla on ensimmäinen laatuaan niin Turvalla kuin kaikilla Suomen valtion aluksilla.

Vartiolaiva Turva koetankattiin biokaasulla huhtikuun 1. päivänä biokaasulla Vuosaaren Satamassa Helsingissä.

Rajavartiolaitos koetankkasi Vartiolaiva Turvan biokaasulla huhtikuun 1. päivänä Vuosaaren satamassa Helsingissä. Aprillipäivästä huolimatta Turvan tankkaus ei ollut harhaa, vaan askel kohti vähäpäästöisempää meriliikennettä.

Biokaasun tankkaus oli ensimmäinen laatuaan niin Turvalla kuin Suomen valtion aluksilla.

Tankkauksen tavoite oli testata Turvan polttoainejoustavuutta. Biokaasu on tällä hetkellä meriliikenteen vähäpäästöisin polttoaine, ja testin tavoite on edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja vähäpäästöiseen liikenteeseen siirtymistä.

Vuonna 2014 käyttöön otettu Turva on alusta asti suunniteltu käyttämään ympäristöystävällisiä polttoaineita. Tällä hetkellä Turva kulkee nestemäisellä maakaasulla (LNG), jota aluksella kuluu tuhat tonnia vuodessa.

Vartiolaiva Turvassa on Wärtsilän kaasukäyttöiset merimoottorit. Dualfuel-moottorit käyttävät dieseliä ja nesteytettyä maakaasua. Maakaasu- eli LNG:llä käyvä moottori – sopii myös LBG:n eli biokaasuun käyttöön.

"Tietojeni mukaan moottoreita ei tarvinnut säätää erikseen, kun käytetään biokaasua eli LBG.tä", kertoo Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simola MT:lle.

Käyttäjä ei Simolan mukaan huomaa eroa LBG:n ja LNG:n välillä. Hinnaltaan polttoaineet eroavat toisistaan: ainakin toistaiseksi LBG -biokaasun hinta on LNG:n hintaa huomattavasti korkeampi.

Koetankkauksessa käytettävä biokaasu eli LBG tulee Gasumin tuotantolaitokselta Norjan Risavikasta ja on kokonaan valmistettu kierrätettävästä aineesta. LNG sen sijaan on vähintään osittain öljytuotannon sivutuote.

LBG:tä ja LNG:tä voidaan sekoittaa polttoaineeksi ja käyttää samoilla aluksilla. Biokaasun avulla meriliikenteen päästöjä voidaan vähentää jopa 30–60 prosenttia.

Gasum tuottaa biokaasua myös Turun laitoksellaan, jolloin Turvan on mahdollista jatkossa tankata kokonaan kotimaista biokaasua. Gasum vahvistaa, että seuraava biokaasun bunkraus alukseen tehdään Turussa.

Biokaasun käyttö on kuitenkin tällä hetkellä kallista, sillä kaasun EU-tason sääntely eli ole vielä voimassa. Rajavartiolaitoksen alusyksikön päällikön, komentaja Marko Aheriston mukaan kokonaan biokaasun käyttöön siirtyminen on tällä hetkellä merkittävästi kalliimpaa kuin LNG:n käyttö, mutta vähäpäästöiset polttoaineet ovat tulevaisuuden trendi. Jo LNG:n hiilidioksidipäästöt ovat neljänneksen pienemmät kuin öljyn. Typpipäästöissä ero on 85 prosenttia maakaasun hyväksi.

Gasumin viestinnästä vastaavan johtajan Olga Väisäsen mukaan hinnat eivät ole julkisia. Biokaasun tuottaminen on kalliimpaa, mikä näkyy myös hinnassa. Gasumin Turun biokaasulaitokselle tulee biokaasuksi jalostettavaksi puhdistamolietettä, kaupan ja teollisuuden biohajoavaa jätettä sekä kotitalouksien biojätteitä.

"Biokaasu tulee joka tapauksessa olemaan potentiaalinen vaihtoehto ja harkitsemme vakavasti siirtymistä sen käyttöön", toteaa Aheristo.

96 metriä pitkä vartiolaiva Turva on ensimmäinen Suomen valtion aluksista, joka käy nestemäisellä maakaasulla. Nyt tehtävä tankkaus on osa Rajavartiolaitoksen strategiaa entistä vähäpäästöisempään kalustoon siirtymisestä.

Rajavartiolaitos on parhaillaan hankkimassa kahta uutta vartiolaivaa korvaamaan vanhentunutta kalustoa. Näiden alusten hankinnassa polttoainejoustavuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä kriteerejä.

Suomalaisia nestemäistä maakaasua LNG:tä polttoaineenaan käyttäviä aluksia on liikenteessä vasta muutama, mutta määrä kasvaa vuosi vuodelta. Arctian uusi jäänmurtaja Polaris on maailman ensimmäinen LNG-käyttöinen jäänmurtaja. Merivoimilla ei toistaiseksi ole LNG:tä käyttäviä aluksia.

Matkustajalaivoista LNG:llä käyvät Viking Grace ja Tallinkin Megastar. Myös Viking Linen ja Tallinkin rakenteilla olevat uudet alukset käyttävät polttoaineenaan LNG:tä.

