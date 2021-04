MTK huolestui elvytysohjelman viimeistelystä – "Riski talouden näivettymisestä elvytyksen sijaan on ilmeinen"

MTK:n mukaan elvytysohjelma on valmistelun aikana lässähtänyt sellaiseen muotoon, joka ei elvytä talouttamme. "Do no significant harm" -periaatteen mukaan talous- ja työllisyysvaikutuksia ei tarkasteltaisi elvytysrahoja jaettaessa tasavertaisesti ympäristövaikutusten kanssa.