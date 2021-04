HS: Egypti vaatii miljardikorvauksia Suezin kanavaan juuttuneen aluksen lastin omistajilta – Atrialla ei ole lastia laivalla, S-ryhmällä on

Johannes Tervo

Atria vie sianlihaa Aasiaan, mutta ei tuo sieltä mitään, joten sen tavaraa ei ole Suezin kanavaan juuttuneella laivalla.

S-ryhmän tukkuyhtiölle Inex Partnersille tuli viime perjantaina huolitsijayhtiöltä ilmoitus, että Ever Given -konttilaivan pelastuskustannuksia ja muita korvauksia vaaditaan lastin omistajilta. Yhtiön kansainvälisen logistiikan päällikön Lasse Korhosen mukaan asiassa sovelletaan niin sanottua yhteishaverimenettelyä.

Asiasta kertoo Helsingin Sanomat verkkosivuillaan sunnuntaina.

Rahdin omistajilta kerätään tarvittavat yhteishaveritakuut ennen kuin ne voivat saada lastin haltuunsa. S-ryhmällä on laivalla kolme kontillista tavaraa, muun muassa tuulettimia ja muita kodinkoneita, jotka ovat nyt jumissa Egyptissä.

Egypti on vaatinut Wall Street Journalin mukaan jopa miljardin dollarin korvauksia ennen kuin laiva pääsee eteenpäin kohti Rotterdamia.

Laivan seisominen kanavassa on aiheuttanut viivästyksiä muiden alusten kulkuun ja tavaroiden saapumiseen.

Ruokatalo Atrialla ei ollut jumiin jääneellä aluksella tavaraa, mutta kanavan tukos aiheutti viivästyksiä Atrian sianlihan Aasian vientitoimituksiin, kertoo Atrian vientijohtaja Markku Hirvijärvi.

"Ever Given oli tulossa Aasiasta päin emmekä me tuo sieltä mitään, joten meille ei ole tullut korvausvaatimuksia", Hirvijärvi toteaa.

