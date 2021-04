Sitra pohtii maksukorttiin kytkettävää koronatodistusta – "Teknisesti täysin mahdollista"

Toisen ihmisen maksukortin vilauttamista ei voi aukottomasti estää, mutta teko on lain mukaan maksuvälinepetos.

Sitrassa pohditaan keinoja yhteiskunnan avaamiseksi koronarajoitusten jälkeen.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa pohditaan parhaillaan keinoja yhteiskunnan avaamiseksi koronarajoitusten jälkeen. Kehitteillä on malli, jossa koronatodistus tai rokotepassi voitaisiin kytkeä maksukortteihin.

Johtaja Antti Kivelä kertoo STT:lle, että asiaa tutkittaessa selvisi, että se olisi teknisesti täysin mahdollinen toteuttaa.

– Infra on olemassa. Maksuverkko on varmennettu ja valvottu verkko, Kivelä sanoi.

Juridista puolta selvitetään. Esillä on esimerkiksi se, voisiko tieto tulla Omakanta-palvelusta. Muitakin vaihtoehtoja pohditaan, jos Omakannan yhdistäminen ei ole mahdollista.

Etuihin kuuluu se, että lähes kaikilla ihmisillä on maksukortti, jota he ovat sitoutuneet korttiehdot hyväksyessään säilyttämään hallussaan. Hankkeessa on ollut esillä mahdollisuus käyttää kortteja esimerkiksi työpaikoilla, kuten telakoilla, tehtailla, rakennustyömailla tai toimistoissa.

Selvitettäväksi tulevat myös maksukorttien käyttö koronatodistuksina esimerkiksi festivaaleilla tai muissa tapahtumissa, jonne lipun voi ostaa etukäteen.

– Onko sopimusvapauden piirissä, että voidaan vaatia, että jos tulet meidän festareillemme niin me edellytämme, että koronastatus on ok tai että käyt pikatestissä, Kivelä kuvasi yhtä selvitettävää kysymystä.

Toisen ihmisen maksukortin vilauttamista ei voi aukottomasti estää, mutta teko on lain mukaan maksuvälinepetos. Monet festivaalit ovat sitä paitsi alkaneet trokareiden torjumiseksi vaatia, että lipun lisäksi näytetään henkilöllisyystodistus.

Etuja ovat kustannustehokkuus, helppokäyttöisyys ja se, että maksukortteja ja päätteitä löytyy kaikkialta. Kivelän mukaan tarkoitus on vappuun mennessä päättää, edetäänkö hankkeen kanssa käytännön kokeiluun. Hankkeesta on keskusteltu sekä kansainvälisten maksuverkkoyhtiöiden ja EU-komission että kotimaassa hallituksen ja ministeriöiden kanssa.

Kivelä myöntää, että korttitodistuksessa voi olla viestinnällistä haastetta, koska kaikki eivät välttämättä halua, että heidän terveystietojaan käsitellään maksukorttien kautta. Tietoturvan pitäisi kuitenkin olla kunnossa, koska maksunvälitysverkoista ei kerry rekisteriä. Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset ovat myös linjanneet, että ihmisten koronatiedoista ei saa kertyä mitään keskitettyä rekisteriä.

Toisaalta maksukortit olisivat varmempi järjestelmä kuin esimerkiksi itse netistä tulostettavat paperitodistukset.

– Suomessa on jo ollut 4–5 tapausta jossa on väärennytty papereita. Reaaliaikaisuus ja tarkistus takaavat sen, että väärennöstä ei voi tehdä, Kivelä sanoi.