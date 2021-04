Yleisen työttömyyskassan jäsenmäärä nousi yli puolen miljoonan

LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Yleinen työttömyyskassa YTK eli Loimaan kassa on noussut jäsenmäärältään yli puolen miljoonan. YTK kertoi saaneensa maanantaina 201 uutta jäsentä, jolloin rajapyykki ylittyi.

Suomen suurimmalla työttömyyskassalla on jäsenenään jo lähes joka neljäs suomalainen palkansaaja. YTK ei ole kytköksissä mihinkään ammattiliittoon.

YTK kertoo, että kassa on suosittu etenkin nuorten keskuudessa. Viime vuosina yli puolet jäsenkasvusta on tullut alle 35-vuotiaista, ja jäsenistön keski-ikä on laskenut kymmenellä vuodella sitten vuoden 2011. Nyt jäsenten keski-ikä on 39 vuotta, kun se tuolloin oli 49.

– Ihmisiä liittyy meille kaikilta aloilta, aina opettajista it-alan ammattilaisiin, teollisuutta ja rakentamista unohtamatta, sanoo YTK:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Ilona Kangas tiedotteessa.

Kassa sai viime vuonna ylimääräisen ryöpsähdyksen uusia jäseniä, kun koronakriisi pahensi työttömyyttä ja johti laajoihin lomautuksiin. Viime vuonna kassaan liittyi yli 87 000 uutta jäsentä.