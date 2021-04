MTK: Hallituksen kasvuohjelma lässähti eikä elvytä – "Suppea ympäristövaikutusten tarkastelu voi aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle"

Jorma Heikkilä

EU:n elvytysrahat eivät suunnitelman mukaan kohdennu Suomen taloutta ja maaseudun elinvoimaa edistäviin toimiin, MTK sanoo ja vaatii suunnanmuutosta.

MTK on pettynyt suunnasta, jonka hallituksen kestävän kasvun ohjelma on saanut. Ohjelma herätti toiveita EU-elvytysrahojen kohdentamisesta Suomen taloutta ja maaseudun elinvoimaa edistäviin toimiin, mutta niin ei MTK:n mukaan ole käynyt.

"Ohjelma on lässähtänyt sellaiseen muotoon, joka ei selkeästi elvytä talouttamme. Se ei myöskään tarjoa merkittävää apua kriisinkestävän ja kilpailukykyisen yhteiskunnan rakentamiseen", MTK sanoo ja kannustaakin hallitusta kääntämään painopisteen elvyttävään suuntaan.

"Suomi tarvitsee nyt kipeästi talouskasvua ja työpaikkoja."

MTK:n mukaan ohjelman valmistelussa selvisi viime viikolla, että koko ohjelma alistetaan DNSH-ajattelulle, jossa toimenpiteitä tarkastellaan ensin ympäristö- ja vasta sitten talous- ja työllisyysnäkökulmasta. Linjan soveltaminen on uutta, elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo tiedotteessa.

"Riski talouden näivettymisestä elvytyksen sijaan on ilmeinen, koska jo nyt periaate on estämässä oikeudenmukaisen siirtymän varojen käytön turpeen uusien käyttömuotojen edistämiseen. Kun ympäristövaikutuksia tarkastellaan liian suppeasti, voidaan samalla aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle tai vaikkapa eläinten hyvinvoinnille."

Myös MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin tulkitsee, ettei paketti edistä maatalouden digiloikkaa, sillä niin sanottujen data-avaruuksien rakentaminen on jo karsittu valmistelusta pois.

"Ruoka-alan kilpailukykyä edistävän digitaalisen ekosysteemin rakentamiseen onkin löydyttävä rahat muualta. Sääli ympäristön, tuottavuuden, jäljitettävyyden ja monen muun tavoitteen kannalta", Wallin sanoo.

Laajakaistaverkon laajentaminen on mukana, mikä edistää maaseudun liiketoimintaa ja monipaikkatyötä.

Puurakentaminen edistäisi vähähiilisyyttä, mutta lannoituksella lisätty metsien kasvu tulee käyttää puun käytön eikä pelkästään hiilen sidonnan lisäämiseen, MTK perää ja neuvoo hallitusta kääntämään ohjelmaa elvyttävään suuntaan.

"Suomi tarvitsee talouskasvua ja työpaikkoja. Biokaasu on nostettava entistä vahvemmin esille. Myös elintarvikevientiin on laitettava vauhtia ja maaseutumatkailun potentiaali on otettava käyttöön.