Mökit käyvät nyt kaupaksi kuin kuumille kiville – kestopuun myynti voi rikkoa viime vuoden ennätyksen

Toimitusjohtaja Pertti Vainiola esittelee järeän luokan liimahirttä, josta tyypillisen mökin runko voidaan Teuvan Mökki- ja Sorvituotteella rakentaa.

Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy:n tuotanto käy kierroksilla. Eteläpohjalaisessa peltomaisemassa hirsisiä varastoja, mökkejä ja omakotitalojen hirsirakenteita valmistava sukuyritys on jättänyt edullisimmat ja eniten kilpaillut tuotteet, kuten kevyet varastot, tältä kesältä pois valikoimista. Näin kapasiteetti riittää paksumpien hirsirakennusten luvattuihin toimitusaikoihin.

Tilausmäärän kasvettua käyttövalmis saunamökki tohditaan luvata asiakkaan pihaan vasta marraskuussa. Toimitusjohtaja Pertti Vainiolan mukaan yrityksen eteläisen Suomen näyttelyalueilla asiakkaiden on vaikea uskoa, ettei mökkiä saa juhannukseksi enää edes rahalla.

”Vuosi sitten maaliskuussa olimme myyneet lähes puoli vuotta eteenpäin ennen maaliskuun shokkia. Viikko siitä eteenpäin tilanne räjähti, ja äkkiä tuotanto oli myyty pitkälle syksyyn. Siinä näki koronan vaikutuksen.”

Edellisen kolmen vuoden aikana on menty 15–20 prosentin kasvulla, mutta tänä vuonna arvioitu nousu on yli 30 prosenttia. Viime vuoden lopussa oli myyty jo viime vuoden koko liikevaihto tälle vuodelle ennakkoon.

Vainiola sanoo, että kapasiteettia on kasvatettu harkitusti ”aavistuksen jarru päällä”. Ennen koronaa hankittiin uusi hirrentyöstölinja, joka on osaltaan helpottanut tuotannon lisäämistä. Mökkien kokoamista varten on ostettu tuhatkunta neliötä muilta vapautuneista tiloista.

Yrityksen käyttämä liimahirsi tulee pääosin Pellopuu Oy:ltä Pellosta, alle 90-millinen hirsimateriaali muilta toimittajilta. Nykytiedon mukaan tavaran saanti on Teuvalla turvattua, vaikka puuta menee paljon vientiin (MT 12.4.).

”Pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet toimituksissa tulevat arvoonsa nyt, kun vienti sekoittaa kotimaan markkinaa. Kysyntä on suurempi kuin sahateollisuus pystyy tuottamaan. Parhaina päivinä pihaan ajaa kolme rekkaa Pellopuusta.”

Yhä useampi asiakas haluaa ostaa valmiin mökkipaketin, joka pystytetään tehtaalla pinta­käsiteltynä ja sähköistettynä ja toimitetaan asiakkaan valmiille perustalle suojamuoveihin pakattuna. Oma pulmansa Vainiolan mukaan on, ettei ammattitaitoisia työntekijöitä juuri ole tarjolla. Työntekijöitä on 16, minkä lisäksi yritys työllistää useita alihankkijoita.

”Jopa tehdastyöhön on vaikea löytää väkeä, timpureista puhumattakaan. Tarjoamme myös pystytyspalvelua, johon meillä on 1–3 ryhmää tehtaalta käytössä. Sitä työtä olisi tarjolla vaikka kuinka paljon.”

1986 perustettu yritys aloitti tuotantonsa huonekalujalkojen sorvauksella ja leikkimökeillä. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on Vainiolan mukaan menty entistä paksumpaan ja kalliimpaan tuotteeseen.

”Vain pari vuotta sitten pohdittiin, mitä kesämökeillä enää tehdään. Nuoret parit kokivat ne työleiriksi, mutta tilanne on kääntynyt aivan päälaelleen. Asiakkaat tekevät uudet hirsirakennukset vanhojen tilalle, kun on patoutunutta tarvetta uudistaa vanhaa 50-luvun rakennuskantaa. Nyt on helppo rakentaa, kun ei matkusteta ulkomaille.”

”Kestopuun menekki tulevana kesänä näyttää erittäin lupaavalta. Jälleenmyyjät ovat ennakoineet ostojaan huomattavasti tarkemmin kuin aiemmin, koska viime kesän menekki yllätti alalla kaikki ”, kertoo Kestopuuteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Ella Springare.

Viime kesän kysynnän seurauksena kyllästysteollisuuden normaalisti hiljainen loppuvuosi ja sen mukanaan tuoma kapasiteetin vajaa käyttöaste on tälle kaudelle siirtyessä ollut monella yrityksellä jo käytössä.

”Kyllästetyn puun tuotantokapasiteettia ei ole mahdollista kasvattaa lyhyellä aikavälillä luvanvaraisuudesta johtuen.”

Kestopuun myynti ylitti villeimmätkin odotukset viime kesänä. Kotimaahan myytiin ennätykselliset 250 000 kuutiota kyllästettyä puuta.

”Kasvua edellisvuodesta oli noin 25 prosenttia. Myyntisesonki oli pitkä ja jatkui poikkeuksellisen voimakkaana loppukesään, jopa syksyyn asti.”

Yleinen sahatavaramarkkinan tilanne ja vahva vientikysyntä lähes kaikilla markkinoilla on hetkittäin vaikeuttanut kyllästykseen sopivan raaka-aineen saatavuutta.

”Toistaiseksi varsinaista pulaa ei ole. On mielenkiintoista nähdä, mitä kesäkausi tuo sahojen huoltoseisokkien mukana tullessaan saatavuuteen.”

