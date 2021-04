Britannian maatalousvienti EU:hun romahti tammikuussa, kun brexitin siirtymäkausi päättyi – helmikuussa se jälleen toipui

Sanne Katainen

Kaupankäynti Britannian ja EU:n välillä on elpynyt tammikuun notkahduksesta.

Britannian maatalouselintarvikkeiden vienti EU:hun toipui helmikuussa alkuvuoden pudotuksen jälkeen. Ennallaan se ei kuitenkaan ole: vienti laski edellisvuoden helmikuusta 22 prosenttia.

Maataloustuotteiden vienti Britanniasta Euroopan unioniin oli helmikuussa yhteensä 573 miljoonaa puntaa. Tämä oli 83 prosenttia enemmän kuin tammikuussa, jolloin vienti romahti vuodenvaihteessa loppuneen brexit-siirtymäkauden takia.

Kaupankäynnin on täytynyt sopeutua uuteen kaupankäynnin byrokratiaan. Brexitin jälkeisessä EU-­kaupankäynnissä brittituotteilta vaaditaan uusia todistuksia, joita aiemmin ei ole tarvittu.

”Ylimääräisiä kasvin- ja eläinterveystodistuksia, uusia tulliselvityksiä... Kaupankäynti on hyvin erilaista kuin ennen vuodenvaihdetta ja opettelu on edelleen meneillään. Ihmettelen, miten vanhanaikainen systeemi meillä vieläkin on käytössä. Siinä, missä tiede on tilanteessa, jossa meillä on rokote koronavirukseen, me tarvitsemme edelleen vientiin terveystodistukset kolmella eri kielellä. Modernisointi olisi tarpeen", Britannian maataloustuottajien järjestön johtaja Robin Manning kertoo.

Viennin heikentymisen taustalla vaikuttavat myös pula kuljetuskonteista sekä koronaviruspandemia, maataloutta seuraava IHS Markit-media arvioi.

Britannian ja EU:n välinen kaupankäynti elpyi eniten kaloilla ja äyriäisillä. Näiden tuotteiden vienti lähes pysähtyi tammikuussa.

Britannian merenelävien vienti EU:hun oli noin 67 miljoonaa puntaa helmikuussa, mikä oli yli neljä kertaa enemmän kuin tammikuussa. Silti määrä on 36 prosenttia alle vuoden 2020 kuukausittaisen keskiarvon.

Lihavalmisteiden vienti oli helmikuussa edelleen 45 prosenttia alle viime vuoden keskiarvon, kun taas maitotuotteiden vienti väheni 31 prosenttia.

EU:n maataloustuotteiden tuonti Britanniaan ei ole muuttunut yhtä voimakkaasti. Tämä johtuu siitä, että Britannia ei ole vielä alkanut soveltamaan tuontitarkastuksia EU-tuotteille. Ne tulevat voimaan vuoden lopussa, mikä tarkoittaa, että myös EU:n Britanniaan kohdistuvaan vientiin tulee uutta byrokratiaa.

EU:n maataloustuotteiden tuonti Britanniaan oli helmikuussa 1,941 miljardia puntaa, ja se laski yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta arvosta.

