Etätyö tulee jäädäkseen, mutta ei kaikkiin yrityksiin – Pääkaupunkiseutu, palvelualat ja yli 10 hengen yritykset ovat innokkaimpia monipaikkaisuuden jatkajia

Monipaikkaisen työskentelyn aikana tyytyväisyys etätyöhön on lisääntynyt ja työnjohdon merkitys ovat kasvaneet. Tekniset ongelmat ja ideoinnin puute ovat silti etätyötä vaivaavia ongelmia.

Jukka Pasonen

Puolet Suomen Yrittäjien gallupiin vastanneista yrityksistä kertoo luopuvansa monipaikkaisesta työstä. Runsaalle kolmannekselle muutos monipaikkaisuuteen on pysyvä.

Puolet suomalaisista yrityksistä kertoo, että ei aio lisätä monipaikkaista työtä pysyvästi. Runsaassa kolmanneksessa (37 prosenttia) yrityksistä monipaikkaisuus sen sijaan jatkuu myös koronaepidemian päätyttyä. Tiedot selviävät Suomen yrittäjien jäsenilleen teettämästä gallup-tutkimuksesta. Kyselytutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Pysyvään monipaikkaisuuteen siirtyvien yritysten määrä on kasvanut 7 prosenttiyksikkö edellisestä, heinä–elokuussa 2020 tehdystä kyselytutkimuksesta.

Yleisintä monipaikkaisen työskentelyn jatkaminen on pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa yrityksissä, joista 47 prosenttia kertoo pysyvästä muutoksesta monipaikkaisuuteen. Etätyön jatkumista suositaan myös 45 prosentissa yrityksistä, jotka työllistävät yli 10 henkeä.

Enemmistö Uudenmaan ulkopuolella toimivista yrityksistä kertoo, että monipaikkaisuus ei ole pysyvä järjestely. Etelä-Suomessa toimivista yrityksistä 54 prosenttia sanoo, että monipaikkainen työ ei ole pysyvä ratkaisu. Länsi-Suomessa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa toimivista yrityksistä näin vastaa 53 prosenttia.

Palvelualoilla toimivat yritykset kertoivat useimmin, että monipaikkainen työ on pysyvä ratkaisu. Alalla toimivista yrityksistä 42 prosenttia kertoi pysyvänsä jatkossakin monipaikkaisessa työssä. Rakennusalalla monipaikkainen työ on alan luonteesta johtuen vaikeampaa toteuttaa. Neljännes yrityksistä kertoi siitä huolimatta jatkavansa etätyötä ainakin osalla henkilöstöstä.

Neljännes niistä yrityksistä, jotka jatkavat monipaikkaista työskentelyä, ulottavat käytännön koko henkilöstöön. Muutoksen ulottaminen vain osaan työntekijöistä on hieman harvinaisempaa. Tutkimukseen vastanneista 7 prosenttia ulottaa etätyön koskemaan yli puolta henkilöstöstä ja 15 prosenttia alle puolta henkilöstöstä.

Kuluneen vuoden aikana myönteinen suhtautuminen monipaikkaiseen työskentelyyn on lisääntynyt. Yrittäjien gallupin mukaan 44 prosentissa yrityksistä myönteisyys on lisääntynyt jonkin verran tai selvästi. Kielteinen suhtautuminen on lisääntynyt vain 4 prosentissa vastanneista yrityksistä.

Myönteinen suhtautuminen on lisääntynyt siitä huolimatta, että moni yritys on painiskellut myös teknisten ongelmien, kasvaneen stressin sekä työn ja vapaa-ajan erottamisen ongelmien kanssa. Vajaa kolmannes vastaajista arvioi, että työnjohdon merkitys on korostunut monipaikkaisen työskentelyn seurauksena.

Sen sijaan viidennes vastanneista yrittäjistä oli sitä mieltä, että monipaikkaisuus on vähentänyt ammattiliittojen merkitystä jonkin verran tai paljon. Ammattiliittojen merkityksen vähenemisen ohella myös työhön liittyvän ideoinnin koetaan vähentyneen neljänneksessä vastanneista yrityksistä.