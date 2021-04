OP Ryhmä rynnisti alkuvuonna, tulos tuplaantui viime vuodesta – "Metsärahastojen suosio nostanut pienten tilojen hintoja"

Carolina Husu

Vahvasta alkuvuoden tuloksesta huolimatta OP Ryhmä arvioi, että koronan aiheuttaman epävarmuuden takia sen tulos ennen veroja jää tänä vuonna pienemmäksi kuin viime vuonna.

Finanssikonserni OP Ryhmän tulos kaksinkertaistui tammi–maaliskuun aikana. Vahvaa tulosta selittävät konsernin mukaan ensisijaisesti sijoitustuottojen huomattava kasvu ja asiakasliiketoiminnan ennätystulos.

"Merkittävä, yli miljoonan rahasto-omistajan raja ylittyi helmikuussa. Vastuullinen sijoittaminen on ollut erityisen suosittua, sillä ilmastorahastoomme tuli alkuvuonna liki 10 000 uutta osuudenomistajaa", konsernin johtaja Timo Ritakallio sanoo.

Osuuspankit olivat alkuvuonna suurin asunto- ja yritysluottojen antaja noin 38 prosentin markkinaosuudellaan kummassakin. Alkutuotannon rahoituksessa Ritakallio ei näe jatkossakaan merkittäviä muutoksia.

"Maatalouden tilakoko nousee ja vastaavasti tilojen määrä laskee. Tässä ei ole mitään erityistä huolenaihetta, joskin investointitahti ei ole mikään erityisen korkea", Ritakallio luonnehtii tilannetta MT:lle.

Metsärahastoihin sijoittamisen suosio on hänen mukaansa ollut kasvussa.

"Metsärahastoihin on ollut kiinnostusta, ja kasvu on ollut tasainen. Rahastot ovat myös tarjonneet hyvän tuoton. Tähän liittyen pienten metsätilojen hinta on ollut nousussa", hän jatkaa.

Ritakallion mukaan koronavuosi antoi merkittävän sysäyksen digiloikkaan niin maksutavoissa kuin sijoittamisessa.

"Kännyköiden OP-mobiilisovelluksissa yhä enemmän iäkkäämmät asiakkaat ovat tulleet mukaan. Pankin palveluiden lisäksi sillä voi hoitaa myös vakuutuksia."

Euroalueella OP Ryhmä on Ritakallion mukaan omavaraisuuden kärkeä 18,1 prosentillaan, vaikka lisäpääomavaateita omalle pääomalle on asetettu.

"On onnistuttu säilyttämään omavaraisuus. Isojen ranskalaispankkien luku on 12–14 prosentissa. Kannattavuus ja vakavaraisuus ovat tärkeitä elementtejä, kun 120 vuotta tulee Osuuspankille täyteen vuoden päässä toukokuussa.

Ritakallio arvioi, että seuraavaksi on odotettavissa luottamuksen palautumista taloudelliseen tilanteeseen.

"Toisaalta tohditaan ostaa ja kuluttaa, mikä näkyy päivittäistavarakaupassa. Yritysten investointeja on kuitenkin vähän, ja vienti on laskenut. Viennin kilpailukyvystä on ehdottomasti huolehdittava."

