Atria myi venäläisen tytäryhtiönsä 30 miljoonalla eurolla

Eija Mansikkamäki

Pit-Produktin tuotteita Pietarin Prismassa.

Ruokatalo Atria kertoo saaneensa päätökseen Atrian venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myynnin.

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa saatiin päätökseen tänään vappuaattona.

Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista.

Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

Atria osti Pit-Productin vuonna 2005, jolloin ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34. Nyt myyntihetkellä se on noin 90. Muuntoeroa on muodostunut miinus 45 miljoonaa euroa. Jo aiemmin kertyneet muuntoerot pienentävät konsernin omaa pääomaa, eikä tällä kirjauksella ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan eikä yritysmyynnillä muutenkaan Atrian konsernitulokseen.

Atrian tehdas Pietarissa Gorolovossa.