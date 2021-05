Logsetin vuosi vuoristorataa: vahvasta alusta markkinoiden romahdukseen, komponenttipulaan ja sitten uuteen nousuun – ”Huikea saavutus”

Logset Oy

Logset valmistaa harvestereita ja kuormatraktoreita Vaasan lähellä Mustasaaren Koivulahdessa. Kuormatraktoreita on tuotannossa seitsemän eri mallia, joista yksi on Logset 8F GT.

Metsäkoneita valmistava Logset Oy ylsi 37,5 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2020. Vuonna 2019 liikevaihtoa kertyi 48,0 miljoonaa euroa.

Liikevoitto putosi 0,9 miljoonaan euroon vuonna 2020. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 2,5 miljoonaa.

Vuosi 2020 oli poikkeava monella tapaa.

”Suhteellisen vahvan alun jälkeen markkinat romahtivat tilapäisesti maailmanlaajuisen koronapandemian ja sen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi", Logsetin toimitusjohtaja Tommi Ekman sanoo.

Hänen mukaansa Logset reagoi ripeästi uuteen markkinatilanteeseen.

”Kokonsa ja hyvän yhteistyön ansiosta Logset pystyy vastaamaan ketterästi nopeisiin markkinamuutoksiin.”

Ekman sanoo olevansa ylpeä henkilökunnan panostuksista.

”Yhtiön viime vuoden tulos on huikea saavutus."

Koronakriisin aiheuttama komponenttipula pakotti useat metsäkonevalmistajat rajoittamaan tuotantoaan keväällä 2020: Logset pysäytti tuotannon huhtikuuksi. Helmikuussa 2020 yrityksessä oli käyty yt-neuvottelut.

Valoa alkoi näkyä kesällä 2020, kun metsäkoneiden kysyntä lähti kasvuun.

”Logsetin neljäs kvartaali oli jo vahva”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan talousluvut saatiin kehittymään suunnitelman mukaisesti, jonka vuoksi Logset pääsi hyvistä asemista tähän vuoteen.

Logsetin hallitusta uusittiin huhtikuussa pidetyssä yhtiökokouksessa.

Yhtiön suurin omistaja Ilkka Brotherus jatkaa hallituksen jäsenenä. Mikko Lehikoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Uusina jäseninä hallituksessa aloittivat Kari Mikkilä ja Esa Rantala. Mikkilä on Logsetin nykyinen hankintajohtaja. Hän jättää tehtävän, kun uusi hankintajohtaja on valittu. Logset on tuttu talo myös Rantalalle, joka on ollut yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2012–2014.

Logsetin metsäkonetehdas sijaitsee Vaasan lähellä Mustasaaren Koivulahdessa. Vuonna 1992 perustetulla yhtiöllä on noin sata työntekijää.

Logset valmistaa harvestereita ja kuormatraktoreita. Valikoimaan kuuluu seitsemän harvesteria, seitsemän hakkuulaitetta ja seitsemän kuormatraktoria. Kaikki tuotteet valmistetaan omassa tehtaassa.

