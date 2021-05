Apetit kasvatti liikevoittoa – ruokaratkaisuissa ja öljykasvituotteissa ennätyskvartaali, viljakaupan kannattavuus heikko

Jarkko Sirkiä

Apetit-konserniin kuuluva Avena käsittelee ja varastoi konsernin öljykasvituotantoa Kantvikin rypsiöljypuristamossa.

Apetit-konsernin ensimmäinen vuosineljännes oli toimitusjohtaja Esa Mäen mukaan kahtiajakoinen: "Ennätyksellinen tuloskehitys ruokaratkaisuissa ja öljykasvituotteissa on erittäin ilahduttavaa, mutta viljakaupan tulos on iso pettymys."

Ruokaratkaisujen myynnin kasvu on Apetit-konsernin tuloskatsaustiedotteen mukaan koko alkuvuoden ollut voimakkainta vähittäiskaupassa ja viennissä. Vähittäiskaupan vahvaa myyntiä ovat tukeneet kotona lisääntynyt syöminen, tuoteuutuudet sekä kaupalliset onnistumiset.

"Lisäksi strategisesti tärkeä vienti Ruotsiin on kasvanut hyvin tavoitteemme mukaisesti. Kasvua vertailukauteen nähden oli 31 prosenttia. Food service -kanava kärsii edelleen koronaan liittyvistä rajoitustoimista, esimerkiksi kouluruokailun ja lounasravintoloiden supistuneesta toiminnasta."

"Toimitusvarmuutemme on ollut erittäin korkealla tasolla. Myös henkilökuntamme on pysynyt suurelta osin terveenä vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta", Mäki jatkaa.

Viljakaupan markkinatilanne on jatkunut erittäin haastavana koko alkuvuoden. Viljakaupan tulosta heikensivät kansainväliseen vehnäkauppaan liittyneet ennakoimattomat markkinamuutokset.

Venäjän asettamat, helmi-maaliskuussa asteittain voimaan tulleet vientimaksut nostivat etenkin vehnän tarjontaa helmikuussa johtaen hintojen nopeaan laskuun. Vehnävarastojen arvoon tehtiin ensimmäisellä neljänneksellä merkittävä arvonalennus. Viljakaupan liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla.

Rypsiöljyn kokonaismyynti kasvoi merkittävästi. Selvitystyö liittyen rypsi-raaka-aineen kaupallistamiseen jatkuu. Ensimmäiset asiakastoimitukset sekä tuotesovellustestaukseen että koemyyntiin alkavat loppukesästä.

"Apetit on jatkanut määrätietoista työtä kotimaisten öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamiseksi. Ensi syksyn sadolle on tehty aktiivisesti viljelysopimuksia ja olemmekin hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme koko viljelykaudelle asetetun 50 prosentin kasvutavoitteen kotimaisten sopimusalojen osalta. Öljykasvien hintataso on nyt korkea, mikä onkin lisännyt viljelijöiden kiinnostusta öljykasvien viljelyyn", Mäki kertoo.

"Avomaan kasvisten osalta lähdemme viljelyttämään vakiintunutta määrää eli reilua 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia. Vanhojen tuttujen lajikkeiden rinnalla olemme mukana hankkeessa, jossa tutkimme kukkakaalin ja erilaisten palkokasvien, kuten kikherneen, viljelyn kehittämistä elintarviketeollisuuden tarpeisiin."

"Kotimaisten raaka-aineiden käyttöasteemme on jo nyt erittäin korkea. Kehittämällä kukkakaalin ja palkokasvien tuotantoa saamme käyttöömme entistä enemmän kotimaisia kasviksia. Palkokasveilla on erityinen potentiaali myös maatilojen viljelykierroissa typpeä maahan lisäävinä kasveina."

Apetit julkaisi maaliskuussa päivitetyn yritysvastuuohjelman tavoitteineen. Yksi merkittävimmistä ja vaikuttavimmista tavoitteista on 75 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys vuoteen 2025 mennessä. Se toteutuu uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotolla sekä parantamalla energiatehokkuutta.

Lue lisää:

Fazer pärjäsi prosessien ja henkilöstön tehokkuusvertailussa pörssinoteerattujen kotimaisten elintarvikeyhtiöiden kanssa: "Kolmen kärjessä"

Jukka Pasonen