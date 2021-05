Atria harppaa kohti täysin uusiutuvaa energiaa: Nurmon tehtaan viereen nousee tuulivoimapuisto

Nurmon tehtaan koillispuolelle on tarkoitus rakentaa 7 tuulimyllyä, jotka tuottaisivat sähköä pääosin yhtiön omaan käyttöön.

Atria

Atria on käynnistänyt hankkeen tuulivoimapuiston rakentamiseksi Nurmon tuotantolaitoksen koillispuolelle.

Atria aikoo rakentaa tuulivoimapuiston Nurmon tehtaan lähelle. Alueelle nousisi seitsemän tuulimyllyä, joiden teho olisi 45 megawattia.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 45 miljoonaa euroa ja voimalasta saatava sähköenergia tulisi pääsääntöisesti Atrian käyttöön. Tasaisella tuotannolla voimalan vuosittainen kapasiteetti riittäisi kattamaan kokonaan Atrian Nurmon tuotantolaitoksen sähkön käytön.

Hanke liittyy Atrian tavoitteeseen hiilineutraalin ruuan tuotannosta vuoteen 2035 mennessä.

"Viisi vuotta sitten toteutimme Suomen suurimman aurinkopuiston ja nyt otamme ison askeleen kohti täysin uusiutuvan energian käyttöä. Olemme nyt rakentamassa sellaista konseptia, jota ei aikaisemmin Suomen mittakaavassa ole tehty", toteaa Atrian teollisen toimitusketjun johtaja Tapani Potka.

Yhtiön mukaan tuulivoima ja aurinko täydentävät toisiaan. Tuulivoiman tuotantomäärät ovat vuodenaikaan nähden suurimmat talvella, kesällä taas saadaan aurinkoenergiaa. Myös uuden siipikarjatehtaan rakennushanke ja sen myötä lisääntyvä sähköenergian tarve on ollut yksi tuulivoimahankkeen käynnistävä tekijä.

Tuulivoimapuiston toteuttajaksi on perustettu hankeyhtiö Taivaanraapija Oy. Hanke perustuu kotimaiseen, maakunnalliseen omistajuuteen. Yhtiön omistajina ovat Itikka osuuskunta (60 prosenttia), Skarta Group (30 prosenttia) ja Atria (10 prosenttia).

"Taivaanraapija Oy:n perustaminen on merkittävä Atrialle ja sen tuottajille. Tavoitteenamme on vahvistaa jäsentemme ja Atrian taloudellista menestystä sekä edistää arvoketjun vastuullisuutta. Kyse on kansallisessa mittakaavassa uraauurtavasta hankkeesta, kun tuulivoimapuiston omistajuutta tavoittelee 1220 tavallista suomalaista maatilaa", kertoo Itikka osuuskunnan toimitusjohtaja Risto Lahti.

Taivaanraapija Oy tulee lähestymään alueen maanomistajia lähiaikoina. Puisto sijoittuisi Seinäjoen ja Lapuan kuntien alueille. Paikallisena toimijana myös paikallisten asukkaiden kanssa tullaan käymään aktiivista vuoropuhelua.

Hankkeen teknologiakumppanina ja osaomistajana toimii Skarta Group, joka tuo teknologiaosaamista yhtiöön ja tuulivoimapuiston kehittämiseen.