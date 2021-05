Veroetu parantaa lämpölaitosten tulosta ja hidastaa turpeen alasajoa 5–10 prosentilla

Johannes Tervo

Kurikan Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Viinikainen kertoo, että puolet lämmöstä tuotetaan palaturpeella ja toinen puoli hakkeella. Verottoman osan kasvu ei lisää turpeen käyttöä, mutta parantaa tulosta.

Pienet lämpölaitokset saavat käyttää turvetta verottomasti 10 000 megawattituntia (MWh) ensi vuonna, kun tähän asti raja on ollut 5 000 MWh. Verottomuus lisää palaturpeen käyttöä enintään puoli terawattituntia eli puoli miljoonaa kuutiota vuodessa.

Koko energiaturpeen käyttö oli viime vuonna 11 terawattituntia eli siihen verrattuna verohelpotus nostaisi turpeen käyttöä viitisen prosenttia, toimialapäällikkö Hannu Salo Bioenergia ry:stä arvioi.

Tänä vuonna energiaturpeen kokonaiskäyttö on putoamassa ehkä 5–6 terawattituntiin.

Verohelpotus koskee lähinnä 40–50 pientä kunnallista ja teollisuuden lämpölaitosta, jotka käyttävät turvetta niin vähän, että ne eivät ole päästökaupan piirissä. Laitosten teho on jää usein muutamaan megawattiin. Jos laitoksen koko on yli 20 megawattia, lisätään turpeen hintaan päästöoikeuden hinta, joka on nykyisin noin 40 euroa hiilidioksiditonnia kohti.

Turvetta verotetaan 5,7 euroa megawattituntia kohti eli 10 000 MWh:n verottomuus tuo laitokselle 57 000 euron säästön vuodessa.

Aiemmin verottomuuden raja oli 5 000 MWh ja jos se ylittyi, koko käytöstä piti maksaa veroa. Uuden päätöksen mukaan 10 000 MWh on verotonta, vaikka se ylittyisikin.

10 000 MWh:n raja lasketaan aina yhtä erillistä kaukolämpöverkkoa kohti.

Saarijärven Kaukolämmön toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä arvioi, ettei verohelpotus lisää turpeen käyttöä kunnassa. "Auttaa se kuitenkin sen verran, että käyttö pysyy ennallaan eikä kaukolämmön hintaa tarvitse nostaa."

"Täällä oli jo kova hinnannostopaine, kun turpeen hinta oli nousussa ja energiapuun hinta on noussut parissa vuodessa viidenneksen."

Yhtiö on käyttänyt kahdessa neljän megawatin laitoksessa turvetta 21 000 megawattituntia vuodessa eli 60 prosenttia kaikesta lämmöstä, loput on tuotettu puulla.

"Nyt säästöä verottomasta osasta tulee liki 60 000 euroa, minkä takia lämmön hintaa ei tarvitse nostaa. Kunnan omistama yhtiö on tuottanut voittoa vuosittain 50 000–100 000 euroa."

Lämmön kokonaishinta Saarijärvellä on 75–85 euroa megawattitunnilta. Sitä pystyttiin muutama vuosi sitten alentamaan muun muassa edullisten lainojen vuoksi.

"Kyllä tämä muutamaksi vuodeksi helpottaa, ennen kuin veroa taas nostetaan."

Saarijärvellä on pyritty kehittämään jotakin muuta lämpöä sydäntalven pakkaspäivien varalle, mutta se on erittäin vaikeaa. "Silloin ei paista, ei tuule ja maa on jäässä joten ei saa maalämpöä. Vaihtoehtoja turpeelle ei oikein ole. Jos saadaan terminaaleista nykyistä kuivempaa puuta, se vähän parantaa tilannetta."

Saarijärvelle energiapuun toimittaa Keski-Suomen metsänhoitoyhdistys ja turpeen Reino Syrjälä Karstulasta. Vielä viime vuonna toimittaja oli Vapo. "Turpeen tarjoajia oli paljon ja hintakin aleni. Myös ulkomailta on tullut yhteydenottoja, lähinnä Virosta, mutta alkuperämaa saattaa olla Venäjä."

Siikalatvan Lämmön toimitusjohtaja Aimo Lehmikangas arvioi, että turpeen käyttö lisääntynee Siikalatvan alueella, jossa on neljä eri kaukolämpöverkkoa. Turvetta kuluu 10 000–12 000 MWh vuodessa kolmessa laitoksessa. Kun veroton osuus käytetään hyväksi, käyttö kasvaa ainakin puolitoistakertaiseksi.

"Palaturvetta ei välttämättä kuitenkaan ole enää saatavilla tarpeeksi." Siikalatvan kattilat ovat arinallisia, joissa ei voi käyttää jyrsinturvetta.

"Aika pientä tämä meidän käyttö on, se saadaan nostettua yhdeltä 40 hehtaarin suolta", Lehmikangas arvioi.

Kurikan Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Viinikainen kertoo, ettei verottomuus lisää Kurikan, Ilmajoen, Jalasjärven ja Jurvan alueella turpeen käyttöä, mutta kaukolämmön hinta voidaan pitää kuntalaisille edullisena.

Kurikkaan ollaan rakentamassa savukaasupesuria ja lämmön talteenottoa, jolloin tuoreen hakkeen käyttöä voidaan lisätä.