Omakotitalojen hinnat nousseet pienissäkin kunnissa ja myyntikäyrät näyttävät yläviistoon kaikissa maakunnissa

Kai Tirkkonen

Pohjois-Suomen Habitan toimitusjohtaja Jarkko Luokkanen tutustui uuteen kerrostaloasuntoon Oulussa tiistaina. ”Asuntokauppa Oulussa on todella kiivasta, varsinkin uudemmat omakotitalot kiinnostavat.”

"Elämme poikkeuksellisia aikoja. Ennätysmyynnit on tehty paljon pienemmällä määrällä kohteita. Siksi vanhemmatkin kohteet ovat menneet kaupaksi", Pohjois-Suomen Habitan toimitusjohtaja Jarkko Luokkanen kertoo kiinteistökaupan tilanteesta.

Pohjoisessa, kuten myös suuressa osassa muutakin maata, vanhojen asuntojen myynti on tammi-huhtikuussa kasvanut huimasti edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Pohjanmaalla kasvuluku on 17,5 prosenttia, kun Kanta-Hämeessä kasvu on yli 40 prosenttia, Kiinteistövälitysalan Keskusliiton (KVKL) keräämä tilasto kertoo.

Koko maassa vanhojen asuntojen myynti lisääntyi 19 prosenttia.

KVKL:n toimitusjohtaja Annukka Mickelssonin mukaan asuntoja on laitettu aiempaa varovaisemmin myyntiin.

"Myyntiin on tullut vähemmän asuntoja kuin aiemmin. Odotetaanko hinnan nousua tai on huoli, että ei löydy uutta tilalle", Mickelsson miettii.

Tilanne on Luokkasen mukaan nyt kuitenkin tasaantumassa, sillä kohteiden määrä markkinoilla lisääntyy.

"Kun ostajalla on enemmän vaihtoehtoja, tilanne tasaantuu", Luokkanen kertoo.

Molempien mielestä uudemmista remonteista vapaista perheasunnoista on nyt kysyntää.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Myös alle 20 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat. Niissä nousuprosentti oli 8,2.

"Alueilla, mihin nuoret lapsiperheet haluavat muuttaa ja on uudehkoa perheasuntoa myynnissä, niin hinnat ovat selkeästi nousseet", Luokkanen sanoo.

Useassa maakunnassa keskihinnat ovat nousseet. Kanta-Hämeessä nousu oli edellisvuoden tammi-huhtikuun 132 000 eurosta tämän vuoden 143 000 tuhanteen euroon. Varsinais-Suomessa nousua oli 9 000 euroa 182 000 euroon.

Tosin esimerkiksi Lapissa keskihinta laski.

Mickelssonin mukaan myyntiajat ovat nopeutuneet kaikkialla.

Luokkasella on vastuullaan Raahe, Oulu, Kemi, Rovaniemi ja Levi. Kemissä myyntipiikin aiheutti uutinen tehtaan rakentamisesta.

"Siellä myytiin pöydät tyhjiksi ja myynti on jatkunut edelleen vilkkaana. Oulussa varsinkin uudempien omakotitalojen kysyntä on ollut kiivasta."

Vaikka asuntokauppa on maakuntakeskusvetoista, on kauppa piristynyt myös 15 suurimman kaupungin ulkopuolella.

Jukka Pasonen

Vilkasta on ollut myös vapaa-ajanasuntojen markkinoilla.

MT kertoi tammikuussa (24.1.), että viime kesänä mökkikaupoissa oli suuria kasvulukuja ja myyntikausi jatkui poikkeuksellisesti talvella.

Alkuvuoden myyntiluvut ovat lähes kaksinkertaiset viime vuoteen verrattuna. Tammi-huhtikuussa koko maassa myytiin loma-asuntoja yhteensä 144 miljoonalla eurolla.

Loma-asuntojen keskihinta on kuitenkin laskenut.

Esimerkiksi Lapissa keski-hinta oli viime vuoden alkuvuonna 190 500 ja tänä vuonna 174 000. Uudellamaalla loma-asuntojen keskihinta on korkein, 191 000. Koko Suomen keskihinta on 142 000 euroa.

Luokkasen mukaan Levillä loma-asuntokauppa on ollut ennätyksellistä.

Mickelssonin mukaan Lappi on loma-asuntojen kaupan voittaja, sillä matkan merkitys on vähentynyt.

"Lappiin pääsee pidemmäksi aikaa, kun voi tehdä etätöitä. Ennen etäisyys kodista on ollut se, minkä jaksaa viikonlopussa ajaa", Mickelsson sanoo.

