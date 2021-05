Norjan kilpailuviranomainen hyväksyi ehdollisesti Altian ja Arcuksen sulautumisen – kaikki kilpailuviranomaisten luvat nyt koossa

Altialla ja Arcuksella on nyt koossa kaikki tarvittavat luvat kilpailuviranomaisilta fuusiota varten. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Norjan kilpailuviranomainen on hyväksynyt alkoholijuomayhtiöiden Altian ja norjalaisen Arcuksen sulautumisen ehdollisesti, kertoo Altia. Suomen ja Ruotsin kilpailuviranomaiset ovat jo hyväksyneet kaupan ehdollisena.

Altialla ja Arcuksella on nyt koossa kaikki tarvittavat luvat kilpailuviranomaisilta fuusiota varten.

Norjan kilpailuviranomainen edellyttää, että Altian akvaviittibrändi Skåne Akvavit ja Arcuksen akvaviittibrändi Akevitt Spesial sekä väkevien alkoholijuomien brändit Dworek ja S.P.R.T. myydään ennen sulautumista.

Norjan kilpailuviranomaisen päätös on samansuuntainen kuin Suomen ja Ruotsin kilpailuviranomaisten. Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston ehtona on, että Altia myy Skåne Akvavit -brändin ennen sulautumista ja lopettaa Metsmaasikas-likööribrändin jakelusopimuksen Arcuksen kanssa.

Altia kertoo, että myyntineuvottelut ovat vireillä useiden ostajaehdokkaiden kanssa. Ne koskevat kaikkia kilpailuviranomaisten vaatimia brändejä.

Altian mukaan yhtiöt tekevät edelleen tiivistä yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa saadakseen viranomaishyväksynnät ostajalle tai ostajille. Altia odottaa, että ostajia koskevat luvat saadaan kesäkuun loppuun mennessä.

Sulautuneen yhtiön nimeksi on määrä tulla Anora. Altia ja Arcus kertoivat yhdistymisaikeesta viime syyskuussa.

Sulautuminen voi viivästyä syksyyn, sillä kilpailuviranomaisten edellyttämistä myynneistä on solmittava sitova sopimus ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Alun perin sulautumisen oli määrä tapahtua tämän vuoden alkupuolella.

Molemmilla yhtiöillä on vahva asema pohjoismaisilla alkoholimarkkinoilla. Altia toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Arcus on maailman suurin akvaviitin tuottaja. Sillä on myös vahvat markkina-asemat viinien ja väkevien alkoholijuomien pohjoismaisilla markkinoilla.

Altian osakkeenomistajien omistusosuudeksi Anorasta on tulossa 53,5 prosenttia.