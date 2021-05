Neova selvittää biostimulanttitehtaan sijoituspaikkaa: Kokkola ja Seinäjoki vaihtoehtoina – ruuantuotantoa tehostavat biostimulantit valmistetaan jyrsinturpeesta

Kari Salonen

Biostimulantit valmistetaan pitkälle maatuneesta jyrsinturpeesta erottamalla siitä humusaineet uuttoprosessin avulla. Kuvituskuvan turvetuotantoalue sijaitsee Punkalaitumella.

Neova eli entinen Vapo käynnistää esiselvityksen biostimulanttitehtaan sijoittamisesta Kokkolaan tai Seinäjoelle.

Tarkoitus on päättää sijoituspaikka tämän vuoden aikana.

"Tuotanto uudessa tehtaassa käynnistyisi vuonna 2024", Neova tiedottaa.

Työpaikkoja on luvassa noin 15.

Kokkolassa mahdollinen sijoituspaikka voisi olla Kokkolan suurteollisuusalue.

Seinäjoella vastaava selvitys tehdään Haukinevan alueesta.

Biostimulantit ovat viljelyyn tarkoitettuja, kasvin kasvua edistäviä luonnonmukaisia aineita, jotka tehostavat ravinteiden talteenottoa, stressinsietoa ja ravinteidenkäyttöä.

Neovan mukaan biostimulantit eivät ole lannoitteita, vaan niillä pystytään luonnonmukaisesti tehostamaan ruuantuotantoa erityisesti alueilla, joilla on "haastavat viljelyolosuhteet ilmaston tai köyhtyneen maaperän takia" tai joilla "viljellään luonnonmukaisesti, jolloin ravinteiden ja kasviensuojeluaineiden käyttöä on rajoitettu".

Biostimulantit valmistetaan pitkälle maatuneesta jyrsinturpeesta erottamalla siitä humusaineet uuttoprosessin avulla.

Prosessia ja tuotetta on kehitetty Jyväskylän yliopiston yhteydessä sijaitsevassa Neovan tuotekehityslaboratoriossa. Tulokset ovat olleet lupaavia, Neova kertoo.

Yrityksen mukaan hanke "toteuttaisi hallitusohjelman tavoitteita, jonka mukaan energiaturvetta ohjataan korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin".

Neova Ventures -liiketoimintayksikön vetäjän Mia Suomisen mukaan Kokkola valikoitui selvitettävien sijoituskohteiden joukkoon kolmesta syystä.

”Kokkola esitti meille tonttia, jonka yhteydessä on vientisatama, laitoksen tarvitsema infrastruktuuri on valmiina tai rakennettavissa lähelle ja Neovalla on alueen lähistöllä tuotantoon tarvittavaa raaka-ainetta.”

Seinäjoen Haukineva on toinen paikka, jonka soveltuvuus sijoituspaikaksi selvitetään.

”Neova-konsernilla on Seinäjoen Haukinevalla omistamallaan tontilla jo toiminnassa Kekkilän kasvualustatehdas, pellettitehdas sekä toimistotilaa. Toimintojen keskittäminen tarjoaa monia kustannuksia säästäviä synergiaetuja niin laitosten käytössä kuin kiinteistöhuollossa", Suominen sanoo Neovan tiedotteessa.

"Lisäksi Haukinevan lähialueilla on runsaasti saatavilla sopivaa raaka-ainetta ja valmis logistiikkainfrastruktuuri.

Uuden tehtaan lopputuote olisi Suomisen mukaan joko nestemäinen tai kiinteä biostimulanttituote.

Prosessissa ei synny ulosjohdettavia prosessijätevesiä, sillä prosessivedet päätyvät lopputuotteeseen tai ne kierrätetään.

Uuttoprosessissa syntyvä kiinteä sivutuote voidaan käyttää maanparannusaineena, kasvualustan materiaalina tai esimerkiksi biohiilen raaka-aineena.

"Tuotanto menisi lähes kokonaisuudessaan vientiin”, Suominen sanoo Neovan tiedotteessa.

