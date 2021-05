Hypo ennustaa mökkibuumin jäävän hetkelliseksi – "Hintalässähdys voi yllättää pahasti"

Mikko Stig

Helsingin asukasluvun notkahdusta selittävät tyhjiksi jääneet vuokrakodit ja suurituloisten entistä tilavammat neliöt.

Asuntolainoittaja Hypon mukaan koronan tuomat muutokset asuntomarkkinoille eivät pysäytä kaupungistumista ja hintojen reipasta nousua kasvukolmiossa, joka muodostuu Helsingin, Tampereen ja Turun välille.

Hypo arvioi, että koko maan tasolla asunnot kallistuvat tänä vuonna 2,5 prosenttia. Ensi vuonna hintojen nousu näyttäisi Hypon mukaan pysähtyvän. Pääkaupunkiseudulla kehitys jatkuu omaan suuntaansa. Hypo ennakoi pääkaupunkiseudun asuntojen kallistuvan tänä vuonna viisi, ensi vuonna kolme prosenttia.

Hypossa ennakoidaan, että hintanousu tyssää koko maan tasolla ensi vuonna, koska kasvukeskusten hintaralli hidastuu tarjonnan kasvaessa ja syrjäseutujen luisu syvenee.

Helsingin väestö väheni viime vuonna noin 700 hengellä, mutta asuntojen hinnat nousivat siitä huolimatta kohisten. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi, että ilmiön taustalla on kolme syytä. Suurituloisille jäi rahaa yli, kun koronavuosi vei mahdollisuudet matkustaa ja käyttää rahaa kulttuuriin ja ravintoloihin. Asuntolainojen korot olivat historiallisen alhaisella tasolla, eikä merkkejä korkojen noususta ole edessä vuosikausiin. Moni on käyttänyt rahojaan asumiseen, kun koronan alkujärkytys jäi taakse.

"Ei siis ihme, että miljoonakämppien kauppa käy kuumana ja moni ostaa ytimestä isoja asuntoja", Brotherus toteaa katsauksessa.

Helsingin kantakaupungissa kolmiot ja suuremmat asunnot ovat kallistuneet yli 11 prosenttia vuoden takaa. Muualla Helsingissä kaksiot ovat kallistuneet eniten.

Hintojen nousua kiihdyttää kova kysyntä, kun myyntiajat ovat Helsingissä puolittuneet vuodesta 2019. Kerros- tai rivitaloasunto löytää nykyään ostajan 10 päivässä ja osa myydään tiskin alta ilman ensimmäistäkään näyttöä.

Toinen syy pääkaupungin väestön vähenemiselle on mökkibuumin kääntöpuoli eli se, että maakunnissa asuvat varakkaammat ja iäkkäämmät ihmiset ovat innostuneet hankkimaan kakkoskoteja Helsingistä. Kakkoskodin hankkijat eivät yleensä siirrä sinne kirjojaan, joten asunto näyttää jääneen tyhjäksi.

Kolmas syy on tilanne vuokramarkkinoilla. Vuokra-asuntojen käyttöaste on hiipunut ja sekä suurilla vuokrayhtiöillä että yksityisillä vuokranantajilla on aiempaa enemmän asuntoja tyhjillään. Esimerkiksi Kojamolla käyttöaste laski Helsingissä 2,6 prosenttiyksikköä vuodessa, mikä tarkoittaa käytännössä yli 500:aa tyhjää vuokra-asuntoa.

Korkeakoulujen etäopiskelu ja palvelualojen sulkutoimet ovat padonneet nuoret vuokralaiset sivuun, ainakin hetkellisesti.

"Uutta vuokralaista on nyt hyvin haasteellista löytää edellisen tilalle", Brotherus kirjoittaa.

Vuokrailmoituksia on pääkaupunkiseudulla nyt liki tuplasti enemmän kuin ennen koronaa. Turussa, Tampereella ja Oulussa vuokrailmoituksia oli maaliskuussa kolmannes enemmän kuin normaalisti. Joensuussa ilmoituksia on yli kolme kertaa tavallista enemmän.

Hypossa ei uskota, että koronan innoittama mökkibuumi jäisi pitkäaikaiseksi ilmiöksi. Ostoksille ovat nyt lähteneet nekin mökinostajat, jotka normaalisti olisivat olleet liikkeellä vasta myöhemmin. Tarjontaa tulee perinteiseen tapaan pesänselvittäjiltä ja mökkikokeilijoilta.

"Hintalässähdys voi yllättää pahasti, kun ulkomaan matkat palaavat lomavaihtoehdoksi", Brotherus ennakoi.